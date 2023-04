Camallera celebra, aquest cap de setmana, l’arribada del bon temps amb la Festa de Primavera, amb què tradicionalment es fa honor a Sant Marc. Es podrà gaudir d’actes i activitats gratuïtes, esport, ball i molta música des de divendres fins diumenge al pavelló poliesportiu, amb servei de bar ininterromput. El municipi camallerenc viu la tradició de Sant Jordi adaptada a la seva Festa Major, que no cessarà ni per pluges primaverenques inesperades.

Així, enguany, la festa torna a iniciar-se un divendres, dia que l’any passat va ser eliminat. «Sembla que ja hem deixat completament enrere la pandèmia i aquesta és la primera festa que podem celebrar amb total normalitat. Tornem a recuperar els tres dies de Festa Major i els cartells que havíem tingut fa anys amb actes per a tots els públics», diu Esteve Gironès, alcalde de Saus, Camallera i Llampaies. L’acte d’obertura serà un sopar popular amb Food Trucks que oferiran una gran diversitat de menjar i al qual seguirà el concert de Miquel del Roig. «Al poble celebrem la seva presència a la Festa, és una persona molt valorada i volíem tornar a gaudir de la seva música en directe», ressalta Gironès.

Tal com explica l’alcalde, dissabte està pensat i organitzat per al públic infantil i juvenil, emplenant el matí i la tarda amb activitats per als més petits com els inflables i el llit elàstic. Podran gaudir, a més, de la novetat del circuit de vehicles elèctrics que és part de l’entreteniment, però, alhora, «juga un paper important per incentivar i acostumar la mainada a l’ús dels vehicles amb motor elèctric», afegeix. Un cop acabada la diversió prèvia, el grup de l’Ai Carai tornarà a presentar un espectacle infantil participatiu amb temàtica de Sant Jordi, assegurant la diversió dels més petits i, fins i tot, dels pares. «Aquí tothom ve a passar-s’ho bé», diu Gironès. Al vespre, s’emplenarà altra vegada el pavelló poliesportiu de Food Trucks per gaudir d’un altre sopar popular acompanyat d’ambientació musical. La diversió i l’entreteniment per als joves i adults, en aquest cas, no finalitzarà aquí. A la nit, la Festa comptarà amb la tradicional presència de la banda The Bazaga’s, que versionarà els clàssics del rock, i l’ambient musical s’allargarà fins ben entrada la matinada amb l’actuació de l’orquestra Mitjanit. «Estem encantats que hagin pogut tornar a venir aquest any», afegeix l’alcalde del municipi. I, per als que encara els quedin forces, es tancarà la jornada amb una sessió de DJ.

Diumenge es connectarà amb el vessant més tradicional de la Festa Major, obrint la jornada amb la missa de mig matí. «Diumenge està enfocat a persones adultes i d’edat avançada», declara Gironès. Mitja hora més tard, tindrà lloc la competició de futbol entre el CF Camallera i el CF Sant Feliu de Guíxols. L’acte principal del dia serà a la tarda, però, amb les sardanes interpretades per la cobla La Principal de Banyoles. Segons explica l’alcalde, es tocaran les sardanes de Camallera i la Sardana d’en Roca, que tenen gran significació al municipi perquè, de fet, s’han inspirat en ell. Joaquim Hostench va compondre la sardana d’en Roca en honor i dedicació a Joan Roca «professor i enamorat de les sardanes camallerenc que va introduir moltes persones en el món de la dansa tradicional catalana», recorda Gironès afegint que «el que sé de sardanes, de fet, m’ho va explicar tot en Roca». Per tancar el dia, hi haurà un concert i ball a càrrec del grup Sharazan, acte que també fa especial il·lusió a l’alcalde de Saus, Camallera i Llampaies perquè la cantant del grup, la Marise Barbero, és del municipi.