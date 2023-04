La Sala Erato de Figueres es va quedar petita per acollir la presentació del llibre Mindfulsex de la sexòloga molinenca Emma Ribas. De fet, es van afegir més cadires de les previstes i tot i això hi va haver gent que va seguir l'acte dreta.

L'acte va comptar amb la presentació per part de Jordi Masquef, regidor a l'Ajuntament de Figueres i diputat d'esports de la Diputació de Girona, el qual va exposar que «Figueres no es podia permetre perdre's el vessant literari de l'Emma». A més, va afegir entre rialles que «si algú es pensava que parlaria de sexe, no ho faré. Seuré a primera fila com un bon alumne i a veure si aprenc alguna cosa».

Tot seguit, va prendre la paraula la periodista Anna Punsí que va conduir tota la presentació mantenint un diàleg amb l'autora i que va començar dient una les idees que s'extreu del llibre: «Estem desconnectats de cap i cos».

En aquest esdeveniment també hi havia d'intervenir la psicòloga i periodista Mar Casas, que per motius laborals no va poder ser-hi. Malgrat això va gravar un vídeo en què va dir que «Mindfulsex no és un llibre qualsevol. Contribueix a la millora del sexe de les persones i, en conseqüència, a la qualitat de vida. A més, aporta molts exemples, eines i recursos per a poder-ho dur a la pràctica».

A continuació, Emma Ribas va exposar els motius que la van portar a fer aquest llibre els quals es podrien resumir en «no hi havia bibliografia sobre el tema». Els 20 anys d'experiència en el món de la psicologia i la sexologia i que li demanessin altres sexòlegs i des de la Universitat de Barcelona on treballa, van impulsar-la a fer aquesta obra. Tampoc existien ni materials, ni referents, ni recursos, cosa que la va portar a crear-ne. «Cada vegada el mindfulness és més present en diferents àmbits com l'educació o el món empresarial, i vaig veure els beneficis que aportava en la sexualitat», digué Ribas.

La sexòloga, que va fer la presentació a peu dret, va afirmar que «amb el mindfulsex no hi ha monotonia i que cada vegada és com si fos la primera» perquè «és l'obertura dels sentits i l'arribada a l'èxtasi sense deixar-nos portar pels impulsos». Aquesta nova manera de viure la sexualitat «és alliberació i consciència i se centra en l'experiència que es viu, mentre que el sexe convencional no».

Emma Ribas va seguir la seva conversa amb la periodista Anna Punsí i van donar a conèixer els beneficis del mindfulsex en les dones que han patit abusos sexuals. «Tinc pacients que n'han patit i en què aquesta és la manera de sanar la memòria del dolor del seu cos».

En el transcurs de la presentació es van dur a terme dues pràctiques, una en què es treballava la respiració i una altra el plaer a través de tastar una maduixa seguint les instruccions que Ribas anava donant. Així Punsí va obrir el meló de les similituds i diferències entre plaer i desig. La sexòloga de Pont de Molins va dir que «moltes persones venen amb problemes de desig, però hem de pensar que no podem desitjar allò que ja tenim i el desig es va perdent. Cosa que al principi quan es comença una relació no succeeix». Parlant de desig va afegir que «quan comences a estar enamorat apareix el que s'anomena 'polaritat sexual', que és un magnetisme que acaba desapareixent quan es converteix en rutina».

Finalment, Emma Ribas va dir que «el canvi de paradigma cap al mindfulsex requereix temps i pràctica perquè al final és un procés de vida» i Punsí acabar expressant que «tal com es diu en el llibre: el sexe és amor, encara que a vegades s'ha intentat deslligar».