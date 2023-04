Josep Viñas (1967) és nascut i viu a Salt, però l’Escala i, concretament, Montgó ha format part, des de la infància i fins ara, del seu paisatge vital i emocional. Aquest «paradís», com ell l’anomena, és el que ha volgut transformar, literàriament, en un escenari «d’horror», el punt de partida de la seva tercera novel·la, Cabanes dins el bosc (Brau), el segrest inexplicable d’una nena i les seqüeles que encara patirà, trenta-cinc anys després, el nen que l’acompanyava, ara ja un adult «turmentat pels fantasmes del passat i amb problemes personals», disposat a emprendre una recerca pel territori amb l’afany de treure a la llum la veritat d’aquella desaparició.

Durant la presentació del llibre, la setmana passada a la biblioteca de Figueres, el periodista i polític Josep Maria Bernils va descriure Cabanes dins el bosc com «un thriller empordanès, una novel·la de la terra», ja que apareixen escenaris que són ben reconeixibles com l’Escala, Sant Pere Pescador, Figueres i Girona. Va parlar, de fet, de llocs concrets: paisatges, cruïlles de carreteres, discoteques fora de temporada. El llibre, va afegir Bernils, amaga «molts misteris», vivències del protagonista, Arseni, «que el porten a reviure el segrest de la seva amiga» més de tres dècades enrere i, després de seguir tota mena de pistes, algunes certes, altres falses, per cercar respostes, «tornen els dubtes». En aquesta mena de viatge físic, però també interior, ressonaran unes veus que són les de «gent morta abans d’hora».

L’autor va reafirmar-se amb la idea que el seu llibre «és una mena de thriller psicològic» i va parlar de dos grans personatges: el protagonista, «que carrega una motxilla de culpa molt important», i un antagonista, «un home sense valors, insolent i amoral» que l’empeny. Josep Viñas va reconèixer que alguns dels personatges del llibre s’inspiren en persones reals, fins i tot, sense proposar-s’ho d’entrada, mentre que altres són del tot inventats. «Realitat i ficció, a vegades, són sorprenents», corroborà. Entre aquests personatges inventats n’hi ha alguns que troben connexions amb la realitat sorprenents i que Josep Maria Bernils va deixar entreveure. És el cas del tinent Carpintero que apareix a la novel·la de Viñas i que té molts punts de connexió amb el tinent Carretero, que sí va existir a la mateixa època. També un catedràtic de filosofia, una mena «de Frankenstein» nascut de la fusió entre Josep Maria Terricabras i Joaquim Rabaseda.

L’editor Jenar Fèlix, present a l’acte, va felicitar a Josep Viñas per la gran acollida que estava tenint la seva novel·la i ja va avançar que s’estava fent la reimpressió. L’autor, però, no va deixar d’animar als lectors a «comprar-lo, llegir-lo i convertir-se en preescriptors del llibre» perquè és una de les figures més essencials en aquest procés. També va avançar la possibilitat de visitar, novament, Cabanes per presentar el volum, aprofitant la presència, entre el públic, d’Antonia Gimbernat, veïna del poble i autora de diferents llibres. On se’l trobarà, més aviat, és a la Rambla de Figueres, signant llibres el dia de Sant Jordi.