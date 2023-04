La primavera arriba a Peralada amb la Festa de Pasqüetes, que se celebrarà aquest cap de setmana, del 14 al 16 d’abril. L’organització ha treballat un extens catàleg d’actes i activitats per a tots els públics, en què enguany destaquen l’exposició del Fons d’Art Municipal, el nou espectacle de Mag Lari i el Vermut popular. Durant tot el cap de setmana s’instal·larà, a més, el parc multiaventura al pati de l’Institut.

El punt de partida de la festa serà divendres a la tarda, amb un campionat de Play Station i un sopar compartit a l’Espai Jove. Paral·lelament, s’inaugurarà l’exposició Una mirada col·lectiva. El fons d’art municipal de Peralada, una iniciativa per recordar a tots els artistes que han exposat a la sala d’actes de Sant Domènec.

Un cop arribats a dissabte, s’acolliran, a la plaça Gran, els jocs gegants de fusta i, a la tarda, s’oferiran sessions de jocs de taula i de rol a càrrec d’Oci Ficció. L’acte del vespre, però, els robarà el protagonisme: el Centre Social s’inundarà de màgia i emocions amb el nou espectacle Strafalari del Mag Lari.

El darrer dia de la Festa de Pasqüetes obrirà, com és tradició, amb la Trobada de Gegants i Capgrossos, que enguany comptarà amb diverses colles castelleres. Alhora, l’Ofici Solemne serà cantat per la Coral de Peralada a l’Església. La diversió continuarà llavors amb el nou Vermut Popular que estarà ambientat amb l’actuació musical dels Tokaji Quartet. I, per posar fi a la jornada de la Festa, el vespre acollirà l’audició de sardanes i el ball de fi de festa a càrrec de la Cobla Orquestra Selvatana.