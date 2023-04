Prenent All that jazz de Bob Fosse com a principal referent, Rèquiem nocturn de Pere Faura, qui també l’ha dirigit, és un retrat autobiogràfic de l’autor i de la seva mort professional dividit en tres actes, símbol de les tres grans etapes del procés de realització d’un espectacle: l’audició, la creació i la funció. La proposta, una reflexió sobre la bellesa de la mort per transformar l’acte de morir en un cabaret amb molta ploma i purpurina, es fa divendres a les 8 del vespre al Teatre de Figueres.

Una de les particularitats del muntatge, que compta amb la col·laboració especial de Francesc Orella i que acumula uns quants premis com a millor espai escènic al Dansacat 2022, les diferents parts de la litúrgia original d’un rèquiem han estat substituïdes per escenes, cançons i danses creades a partir de l’univers coreogràfic i vital de Bob Fosse. Així és com es crea una teatralitat in-disciplinar on moviment, paraula, música i vídeo ballen junts en una coreografia per a nou intèrprets, dos músics en directe i un actor.