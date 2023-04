La vida flueix en el cor terrestre de la badia de Roses amb un maridatge ric de biodiversitat i paisatge entre les desembocadures dels rius la Muga i el Fluvià. Dues artèries vitals de curs divers, la primera de les quals ha variat la seva empenta secular d’ençà de la regulació creada en l’embassament de Darnius i Boadella. La fluvianenca, en canvi, és lliure de barratges i té en el seu darrer tram paradisos indispensables per a la fauna i flora que acull.

El paisatge empordanès emprèn una mutació remarcable en aquesta època primaveral, amb el permís de la pertinaç sequera. Sant Pere Pescador i Castelló d’Empúries es troben dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, que destaca per la gran varietat d’aus que hi nien, al voltant de 330 espècies. Un parc que enguany celebra els quaranta anys de la seva creació per part de la Generalitat de Catalunya.

El paisatge, la fauna i la flora que s’hi troben fan d’aquest espai natural un dels més importants de la Mediterrània. A l’Ecomuseu-Farinera, s’hi pot visitar l’espai Empordana’t, el centre d’interpretació dels tres parcs naturals que hi ha a l’Alt Empordà.

L’epicentre del parc és el centre d’informació del Cortalet. Més cap a Sant Pere, hi ha les torres del Matà, un observatori privilegiat sobre la badia de Roses i tota la plana empordanesa. Una estructura que en altres temps havia servit d’assecador d’arròs conreat a les terres del voltant, fins a Fortià i Riumors. Tant des del Cortalet com des del Matà, es poden resseguir les diferents rutes que travessen l’espai protegit entre cortals, observatoris i llacunes.

A peu o amb bicicleta, podrem arribar fins al riu Fluvià, font de biodiversitat faunística i vegetal, i Sant Pere Pescador, un acollidor poble agrícola i turístic que ens convida a gaudir de la natura i de moltes activitats de lleure i esbarjo.

Les dunes de les platges de llargs sorrals, els cortals i els camps de conreu, les llargues fileres de fruiters i el caràcter rural de la zona, donen un aire especial a aquest territori que gaudeix d’una àmplia oferta gastronòmica i d’allotjament, amb alguns dels càmpings més ben considerats en l’àmbit europeu, exemples de sostenibilitat creixent.

Pel camí podrem contemplar algunes edificacions singulars, com la capella de Sant Antoni de marcada devoció dels agricultors i ramaders de la zona, o l’imponent edifici del Cortal Avinyó, el lloc de descans durant anys de la reconeguda família Barraquer. Si voregem el Fluvià per qualsevol de les seves dues ribes, podrem observar els ocells que hi fan vida, especialment a la vora de l’Illa de Caramany o a la reserva del Mig de dos Rius. De Sant Pere en podem dir moltes coses bones, però, sobretot, no deixeu de tastar la seva excel·lent fruita.