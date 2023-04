Argemir González és un profund coneixedor de la Costa Brava, des de Blanes fins a Portbou, de les seves rutes de senderisme, així com d’itineraris urbans de les principals poblacions. Això l’ha dut a escriure El sender litoral de la Costa Brava. Guia viatgera i senderista (Sua Edizioak), un llibre que presenta justament aquest dimecres a les 7 de la tarda al Cercle Sport Figuerenc acompanyat del diputat d’Esports de la Diputació de Girona i vicepresident segon de Costa Brava Pirineu de Girona.

La guia, que no arriba a les dues-centes pàgines i que és el primer llibre que escriu Argemir González, es divideix en vint-i-set etapes que poden ser recorregudes tant a l’hivern com a l’estiu. Alguns dels trams que proposa són fàcils i força coneguts, d’altres són solitaris i exigents, però tots ells són d’un alt nivell de bellesa. Les diferents etapes del sender litoral es poden fer de forma continuada o individualment per a la qual cosa cada una d’elles va acompanyada de dades molt pràctiques, com la del transport públic per arribar i per tornar al punt de sortida. El llibre d’Argemir González aporta una gran quantitat d’informació sobre la natura, la història, l’art i les llegendes dels indrets visitats.