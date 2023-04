“El <3 a 1K” -el cor a mil- és la nova descàrrega sonora de les Roba Estesa, la primera de les dues que publicaran aquest any. Sota una fusió urbana i un so pop amb influències de reggaeton i de música electrònica, les Roba Estesa fan un cant als dos fets antagònics que poden posar el cor a mil: per un costat, l’acceleració pròpia de la nostra societat i la productivitat professional desbordant relacionada. Per altre, la sensació meravellosa de sentir amor i, de retruc, eufòria. Una nova cançó, doncs, on les Roba Estesa aprofiten per convidar al ball i a la vegada parlar de la precarietat laboral quotidiana, que va lligada a la precarietat relacional, tant dels vincles romàntics, com els amistosos o familiars. Tothom ha tingut en algun moment la sensació d’anar a tope amb algú. Malauradament, tothom ha sentit igualment com aquest sentiment que posa el cor a mil també ha provocat ansietat per ser incompatible amb sostenir la nostra pròpia vida.

En aquesta nova cançó, Roba Estesa, compten amb la col·laboració de la formació madrilenya Tremenda Jauria, amb qui han coincidit a molts concerts i festivals i amb qui estan en sintonia pel discurs que amplifiquen. El videoclip de “El <3 a 1K” ha estat rodat al Poble Nou de Barcelona amb Pablo Montes Frouchtman, amb qui les Roba Estesa havien treballat el clip de “Lxs Nenxs”. El vídeo és una fotografia del què explica la lletra de la cançó, que no deixa de ser un relat filtrat de les experiències pròpies de les integrants de la formació.