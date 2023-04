El Festival Còmic de Figueres va tancar diumenge la seva setzena edició amb una gran afluència de públic. Durant quatre dies, més de 5.000 persones van passar per la ciutat per gaudir de les millors propostes humorístiques del moment, amb entrades exhaurides per diversos espectacles com el Mític de Modgi, Pongo de Judit Martín i Mònica Ballesteros, Las putas amas (de casa) amb Patricia Espejo i Patricia Sornosa, o el show de teatre sense paraules Nautilus del neozelandès Trygve Wakenshaw, una de les joies d'enguany. En aquesta nova edició s'ha tornat a apostar per l'humor en català, amb propostes com el podcast La Ruïna o el Camping Caravaning Cubelles d'El Soterrani, i ha triomfat amb la novetat d'enguany: l'espai nocturn Late Còmic al Casino Menestral Figuerenc, que es va omplir cada dia a les 11 de la nit. Una nova edició que ha estat un èxit absolut i que, després de setze anys, consolida aquest esdeveniment com a referent de l'humor a Catalunya.

El Soterrani, Godai Garcia i Irene Minovas tanquen el tercer dia del Festival Còmic El Festival Còmic de Figueres ha superat els diversos reptes que plantejava aquesta setzena edició. L'esdeveniment havia tornat a apostar per l'humor en català, i va inaugurar el dijous 6 d'abril amb la presentació del podcast La Ruïna d'Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes, un programa d'èxit a tot l'Estat que es va poder veure per primera vegada i en exclusiva en llengua catalana. «Els vam proposar venir a Figueres amb un format que no s'havia fet mai: La Ruïna en català. Ens vam llençar, vam assumir aquest repte i el vam traspassar al nostre públic, que ha respost a la convocatòria i ha omplert el Teatre Jardí de gom a gom. I el que és més important: els mateixos autors de La Ruïna s'han adonat que en català també es pot fer humor mainstream. Aquesta constatació ha estat meravellosa», detalla Xavier Valentí, codirector del festival. Per altra banda, l'organització del festival també celebra la gran rebuda de la nova proposta d'enguany: el Late Còmic al Casino Menestral de Figueres. El nou espai nocturn va inaugurar el mateix dijous 6 d'abril amb l'espectacle Mític de l'humorista Modgi, una proposta que va exhaurir totes les entrades i va captivar al públic amb una hora de sàtira i perspicàcia verbal,