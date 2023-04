Quan l’any 2019, des de la Comissió Europea, es van posar en contacte amb la fotògrafa figuerenca Montse Capel per proposar-li participar en el llibre The Gateway to the future on the Mediterranean, la publicació mediambiental més important de la institució d’aquest 2023, enguany dedicada a la importància de l’aigua, per a ella va ser, d’entrada, un xoc inesperat, però, tot seguit, va inundar-la una onada de felicitat. Aquest llibre, iniciat fa tres anys i que la pandèmia va trastocar el procés de creació, es va presentar recentment a Nova York juntament amb l’exposició Walk of water on les fotografies de vuit dones mediterrànies de Montse Capel es combinen amb vuit pintures de l’artista polonesa Natalia Glowacka. Aquesta mostra, que de Nova York s’instal·larà a Washington, serà itinerant per diferents països i acabarà arribant a Barcelona el juliol coincidint amb la setmana que l’Estat espanyol pren el relleu en la presidència de la Unió Europea.

L’encàrrec de Capel era «retratar a dones, de diferents estils: activistes, científiques, polítiques, pageses... Volien una varietat que aportés diferents punts de vista». «La raó de fotografiar a dones mediterrànies era donar visibilitat al fet que són elles junt els nens les que més pateixen les conseqüències del canvi climàtic relacionat amb els temes d’aigua, alimentació, energia i ecosistemes», explica la fotògrafa qui afegeix que s’ho va prendre «com una raó de lluita, que entre tots podem fer alguna cosa i d’apropar aquesta energia que et poden transmetre d’avançar, que la dona pot liderar».

La proposta, amb la qual Montse Capel es va sentir molt a gust, incloïa viatjar per diversos països, trobar-se amb la dona escollida i fer-ne el retrat. La pandèmia, però, només li va permetre fer parada a Palestina i Israel on va poder copsar «com n’és de viu el conflicte». Per superar la impossibilitat de viatjar i de fer els retrats d’aquestes dones, «un dels punts forts del llibre», la creadora figuerenca va proposar utilitzar la tecnologia per donar continuïtat al projecte: «Les noies es podien retratar elles mateixes o algú altre sota les meves indicacions», explica. Així va ser en alguns casos tot superant els límits de la llengua i les dificultats de cobertura. «Ho vam aconseguir amb una mica de paciència i esforç», assegura Capel. De casa nostra, la creadora va retratar a Maria Crehuet, qui fou alcaldessa d’Ordis.

Paral·lelament, la fotògrafa va escollir vuit dones anònimes, més properes, de la comarca, i són els seus retrats els que apareixen a l’exposició i també al llibre. Alguns d’aquests retrats, però, ja els tenia. Davant la situació d’emergència va haver de recórrer al seu arxiu. «Vaig fer una tria de fotografies molt recents que tenia i els van agradar molt», comenta. A banda d’aquestes, també va incloure, per suggeriment dels promotors, un autoretrat seu, «per impulsar el meu treball». Montse Capel es defineix, a l’hora de retratar, com «una dona de sensacions i necessito, quan parlo amb algú, no només escoltar sinó també observar els seus gestos, com parla. Tot això em serveix a mi com informació per després fer el retrat». Les seves fotografies s’acompanyen d’unes belles il·lustracions de Natalia Glowacka inspirades en personatges femenins de les mitologies mediterrànies.

Montse Capel valora molt positivament la participació en aquest treball internacional. «Suma molt a la meva trajectòria», confirma tot afegint que «mai hauria pensat que una organització d’aquesta magnitud s’hagués fixat en mi, és una oportunitat i un plaer que la meva obra viatgi per tants països». No lamenta el fet de no haver pogut realitzar els retrats in situ. Encara es recorda l’aeroport d’Israel i escoltar les notícies del confinament global. «Era com una pel·lícula, no m’ho podia creure».