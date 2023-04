Els veïns de Sant Pere Pescador van viure un diumenge especial: l’obertura de l’exposició col·lectiva 23 Visions que va servir per inaugurar el centre d’art Capella de Sant Sebastià, un equipament que, en els darrers anys i malgrat no disposar de llum ni estar condicionat, ha acollit fins a dotze exposicions, subhastes d’art, i, fins i tot, un casament. «La Capella és un lloc emblemàtic de Sant Pere i ara, després de tres anys de lluita perquè arribés aquest dia, s’ha reconvertit en un centre d’art», explicava emocionada la regidora de Cultura de l’Ajuntament, Sònia Ortega, per a qui, aquest projecte ha estat crucial des del primer dia.

La Capella de Sant Sebastià es va començar a recuperar l’any 2019. Rere seu acumulava tot un passat vinculat a la història del poble. Tal com explica l’arxivera Marisa Roig en el catàleg editat amb motiu d’aquesta primera exposició, la capella va ser construïda el segle XVI en honor a un dels patrons de Sant Pere, la llei de desamortització de finals del XIX va provocar que fos requisada i venuda, juntament amb l’hort annex, en subhasta pública a Josep Maria Oliveres i d’Estanyol, marquès de la Quadra. La seva conservació estava a càrrec d’un ermità i a partir del 1882, quan l’edifici passà a mans de l’Ajuntament, aquest convocava un concurs cada quatre anys per proveir-ne d’un. El darrer fou Prim Quintà Costa, el 1942. Tot i que la capella va tenir culte fins a la guerra civil, va ser aleshores quan va ser tancada, espoliada i les peces de culte cremades. Fins avui, Sant Pere Pescador només disposava del casal cultural i les sales polivalents per fer exposicions. Ara, aquest centre d’art, ubicat just a l’entrada del poble, arribant des de Castelló d’Empúries, permetrà donar acollida a la densa comunitat creativa del poble que acull fins a tres companyies de teatre. «L’hem pintada, s’han posat vinils, hem arranjat les humitats i ara s’ha portat la llum pensant que és un espai expositiu», comentava la regidora. L’espai és diàfan, «molt nítid». L’exposició ara inaugurada inclou obres de creadors vinculats al municipi i a l’Empordà i es podrà veure tot l’abril, de dimarts a diumenge, de 5 de la tarda a 8 del vespre.