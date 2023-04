Una cinquantena de nens i nenes participaran en la desfilada de moda infantil solidària per l’associació empordanesa We Love Uganda, diumenge a les 5 de la tarda, al Teatre de Roses. Aquesta edició l’obrirà els models de la dissenyadora banyolina d’origen ugandès Wyne Kirabo, reconeguda amb el prestigiós premi Abryanz Style and Fashion Awards en la categoria de millor dissenyadora emergent africana 2022. Es tracta de peces que fusionen creativitat i producte local. La seva participació s’emmarca en el projecte Wyne Kirabo Social, amb el qual la jove dissenyadora col·labora amb entitats solidàries que treballen a l’Àfrica.

A banda dels dissenys de Kirabo, els infants també lluiran complements de la marca gironina Lichis Blancos, moda sostenible, així com peces de roba de cinc botigues de Roses i Figueres: Pirates i Princeses, Big Bang, Bonet, Zeeman i Double Agent. La desfilada està coordinada i presentada per Alberto Márquez de FreeLance Models, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Roses i Roses Cultura. Durant l’acte també hi haurà actuacions musicals i de dansa. L’entrada de la desfilada és un donatiu de 8 euros, i tot el que es recapti durant la vetllada anirà destinat al projecte Beques d’educació pels infants d’Entebbe, iniciativa que, des del gener de 2022, finança beques per als nens i joves vulnerables de la comunitat ugandesa. A més, tots els assistents rebran un val d’un 25% descompte per un article a l’elecció del client de la botiga Zeeman de Figueres.