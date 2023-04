La construcció de la línia ferroviària de Barcelona a França per Girona va ser lenta i accidentada. També com la connexió internacional dels trens a Portbou que va consagrar l’entrada del país en la moderna era industrial. Aquest és el material en el qual aprofundeix Xavier Febrés a l’assaig L’exprés de París. El tren que ens va obrir les portes a Europa que «dibuixa una trepidant història social fins avui mateix, amb la implantació de les línies d’alta velocitat i la modernització pendent de la xarxa de rodalies» i just acaba de publicar a Editorial Gavarres dins la seva col·lecció «Narratives». L’autor té previst presentar-lo dijous a les 7 de la tarda a la biblioteca de Figueres al costat de l’editor Àngel Magrià i l’exalcalde Joan Armangué.

Aquest volum, amb una impressionant portada i contraportada il·lustrada bellament per Àngel del Pozo, coincideix amb un altre que just acaba de publicar, L’Empordà per a mitòmans (Cal·lígraf). En aquest cas, l’autor hi ofereix una nova mirada entusiasta, dins la línia que ja havia encetat a Apologia de l’Empordà, sobre els atractius mítics de l’Empordà, viscuts avui sobre el terreny, de vegades rere la petjada de la llegenda i d’altres amb l’esperit crític de l’inevitable pas del temps.