La Setmana Santa arriba carregada d'activitat un any més a l'Escala, amb nombrosos actes culturals i esportius programats durant aquests dies. De fet, ja han començat ja dos esdeveniments esportius de renom al municipi, com són el campionat d'Espanya de vela infantil de la classe Optimist i una nova edició de la Mediterranean International Cup de futbol, que aquest any porta les semifinals dels alevins de futbol 11 al camp d'esports Nou Miramar. Els primers partits són aquest dimecres i les semifinals seran dissabte i es podran veure a l'Escala equips com el Futbol Club Barcelona, el Milan, el Manchester United o el Real Madrid.

En l'àmbit cultural, destaca un any més la representació del Via Crucis Vivent, el divendres Sant a les 22h, així com una nova edició de la Santa Gresca, amb el concert del festival Ítaca que es farà dissabte (Plaça de l'Univers, 22h) amb els grups Lildami i Julieta i amb entrada gratuïta. El dissabte també torna el Milla Zero al CER, a partir de les 12h, amb Llum Blancafort, Micro Obert, This Order & Co, Lacamama Rumba, Dj Riki Undersounds, expo gegants invisibles, artesania i animació amb xanques. I l'endemà a les 19, l'església de Sant Martí d'Empúries acull l'inici d'un nou cicle dels Clàssics l'Escala-Empúries, amb el Clàssico Terzetto Italiano (Ubaldo Rosso, flauta; Carlo de Martini, Violí, i Francesco Biraghi, guitarra). A més, diumenge al migdia també hi ha la tradicional cantada de caramelles del Cor Indika, que començarà a la plaça de l'església per continuar després pels carrers del nucli antic. Durant aquests dies, el Museu de l'Escala també organitza diverses rutes pel barri vell (divendres), ruta Víctor Català (dissabte) i taller de barquetes de suro (diumenge). També es pot visitar l'exposició "Josep Sebastià Pons. Pintor i poeta", a l'Alfolí, i "Quotidianitats", al Museu de l'Anxova i de la Sal. La Setmana Santa s'acaba dilluns amb l'Aplec de Cinc Claus, amb el concurs d'arrossos i paelles i l'audició de sardanes.