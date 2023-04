Quan queda menys d'un mes per l'inici de les Fires i Festes de la Santa Creu, Figueres va deixant anar amb comptagotes alguns detalls de com serà aquesta festa major. De fet, fa uns dies es feia públic que els periodistes figuerencs Jaume Peral, Jaume Serra i Lluís Artés en serien els pregoners i que el Teatre El Jardí acolliria els Premis números 1 a Catalunya de la Cadena 100.

Aquest dimecres 5 d'abril s'ha fet públic un element no menys important: el disseny del cartell del Rampell, que enguany busca consolidar-se com a substitut de l'Embarraca't després de la seva estrena l'any passat. Hi podem veure persones en un ambient festiu, amb els xiprers propis del Parc de les Aigües al fons i dos elements de la cultura popular de Figueres, el Bou i en Berruga.

L'Ajuntament de Figueres, en la seva publicació a les xarxes socials, anuncia que «ben aviat us donarem a conèixer els grups». Tot això, el mes passat ja es va confirmar que hi actuarien Els Pets, Ptazeta, Scorpio d'Eufòria i Fórmula V.