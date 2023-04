A finals de l’estiu de 1980, un nen i una nena estan jugant en el bosc d’una urbanització a la Costa Brava. Una furgoneta blanca s’atura i algú segresta la nena, de la qual no se’n torna a saber mai més res. La tardor de 2015 l’Arseni torna a la urbanització amb un gran sentiment de culpa, turmentat pels fantasmes del passat. El que havia de ser un aïllament per acabar una feina important es converteix en un garbuix empipador, amb massa elements per interpretar: la presència de l’esperit de la nena segrestada, unes veuetes empipadores que li corquen el cervell, un veí extravagant que es postula com el seu redemptor, uns missatges amb pistes misterioses, unes morts sospitoses. Aquest és el punt de partida de la nova novel·la de Josep Viñas, Cabanes dins el bosc (Brau Edicions), llibre que presenta aquest dimecres a les 7 de la tarda, acompanyat del periodista Josep Maria Bernils, a la biblioteca de Figueres.

Josep Viñas és Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i Màster en Hisenda Autonòmica i Local. Ha exercit com a professor titular d’Economia Financera i Comptabilitat a la Universitat de Girona. Actualment, és síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. En el món de les lletres va guanyar el premi de poesia La Rosa de Salt amb Dona cap a la fàbrica (2013) i és autor de les novel·les Diari d’un onanista (2014) i La sivella (2018). Sempre vinculat a l’activitat cultural, el 2006 va ser un dels promotors del Premi Setè Cel a obra publicada de l’Ajuntament de Salt.