La cantant Mariona Escoda és conscient de les etiquetes i els estereotips que li han caigut a sobre després del seu pas pel programa televisiu ‘Eufòria’, del qual en va ser la guanyadora. Per això, es reivindica en el seu primer disc D’una altra manera, publicat per Música Global, un àlbum on “experimenta dins del pop amb totes les seves variacions”. En una entrevista amb l’ACN, Escoda afirma que acaba de passar per un procés on l’han etiquetat molt i “volia sortir d’aquí” i experimentar amb l’àlbum que ara ha publicat. "Tinc una part molt perfeccionista que intenta sempre portar-se molt bé i ser una persona bona, però m’equivoco, soc gamberra i un desastre a vegades”, diu. La cantant presentarà el disc el 16 d’abril a la Sala Paral·lel.

‘D’una altra manera’ s’ha gestat post-'Eufòria'. La primera cançó ‘Ara que ets aquí’ es va escriure a l’agost de l’any passat i Escoda explica que és el tema que més la representa. “Vaig sortir d’’Eufòria', vaig firmar amb Música Global i al juliol em van dir que a l’abril havia de presentar un disc”. La cantant tenia mig any per tirar endavant l’àlbum al temps que actuava a ‘El petit príncep’, a més de la universitat i les pràctiques. “He anat molt a contrarellotge i hem treballat una barbaritat”. Escoda ha creat el disc juntament amb noms de la producció com Roger Rodés, Àlex Pérez i Alícia Rey. En algunes composicions, ha estat acompanyada per Manu Guix, Adrià Salas o Àlex Pérez. “M’he nodrit de gent que en sap molt més que jo a nivell de composició”. La cantant arribava a l’estudi amb una melodia al cap o amb una temàtica o un referent i amb l’equip de producció anava construint la cançó. Confessa que si ho hagués hagut de fer sola no hauria arribat a nivell de temps. “Han sortit cançons molt bones”, afirma. Aquest és un disc en el qual volia experimentar. “Acabo de passar per un procés on m’han etiquetat molt i volia sortir d’aquí i experimentar dins del pop amb totes les seves variacions”. A partir de la mateixa sonoritat, concepte i veu, que fa de fil conductor, Escoda aposta per un àlbum amb cançons molt diferents. “És un disc que toca molts pals i n’estic molt satisfeta, no és el que em pensava que faria, però és el que volia fer”. Temàtiques Tres temes són els que recorren el disc. El primer és l’autoconeixement i l’autotreball. Escoda anima a passar per “un procés de treballar-se un mateix perquè ningú ens ensenya a gestionar la vida i les emocions. Per a mi ha sigut important començar un procés d’anar a la psicòloga, de fer exercicis d’autoconeixement, d’adaptar-me als canvis i d’agafar confiança amb mi mateixa”. El segon tema és l’empoderament, de “confiar en un mateix i d’arribar allà on un vulgui” i també l’empoderament femení. I el tercer, és parlar sobre l’amor sa i lliure. “Venim d’uns referents d’amor bastant complicats i tòxics a les sèries, les pel·lícules i als llibres”, lamenta. ‘Eufòria’ Escoda està molt agraïda a ‘Eufòria’ per l’oportunitat que li va donar i a tota la gent que va fer que el programa tirés endavant. Tot i això, indica que se li va posar una etiqueta i estereotip de “nena bona, nena mona, que no s’equivoca, que es perfecta, que és molt fina i que només canta balades. Tinc una part molt perfeccionista que intenta sempre portar-se molt bé i ser una persona bona, però m’equivoco, soc gamberra i un desastre a vegades”. Assegura que té una part de dona empoderada que va més enllà de la nena mona. Concerts Escoda presentarà ‘D’una altra manera’ el 16 d’abril a la Sala Paral·lel. Als concerts interpretarà cançons pròpies, tant noves com antigues, amb algunes versions perquè vol una “homogeneïtat al concert”. Seran una actuació amb quatre músics i ella a l’escenari. “Estem intentant buscar un concepte de concert, que estigui ben muntat, hi hagi una coherència” i que el públic s’ho passi bé, indica. Preguntada pel concert que van oferir els participants d’’Eufòria’ al Palau Sant Jordi, Escoda diu que mai s’hauria imaginat actuant allí. “Ho vaig encarar com una feina perquè el cervell no ho pot assimilar. És el Palau Sant Jordi i estava ple, dues vegades a més”. ‘D’una altra manera’ és el primer disc d'Escoda, que publica un any després del seu EP 'Tal com havia de ser', format per sis cançons.