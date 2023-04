El Clos del Pastor de l'Escala s'ha omplert de gom a gom amb motiu de la presentació de la Petita Història de Caterina Albert i Paradís Víctor Català, escrita per Lurdes Boix i il·lustrada per Pilarín Bayés.

L'acte ha començat amb la intervenció de Josep Bofill, l'alcalde de l'Escala, el qual ha remarcat «la importància d'aquest esdeveniment» i ha recordat com aquesta és la segona obra de la col·lecció Petites Històries dedicada al poble: la primera explicant la Festa de la Sal i la segona amb Caterina Albert com a protagonista, «el personatge més famós del municipi» segons el batlle. Bofill ha volgut destacar l'espai on s'ha fet la presentació i ha dit que «des del moment en què es va adquirir el Clos del Pastor l'objectiu ha estat adequar-lo per a poder mostrar-lo a tot el públic». A més, ha avançat que s'espera «poder obrir aquest tercer espai Víctor Català a finals d'aquest any», després de l'Alfolí de la Sal i la Capella de Santa Reparada de Cinclaus.

Tot seguit ha pres la paraula Alba Puig, directora de l'Editorial Mediterrània, que ha exposat que «aquesta és la Petita Història número 350» i «ens fa molta il·lusió perquè és la col·lecció de narrativa catalana viva més llarga i amb tots aquests llibres il·lustrats per Pilarín Bayés». Puig ha remarcat que «en aquesta col·lecció ens hi falten dones i som molt feliços de dedicar-ne una a Víctor Català, que s'ho té més que merescudíssim».

Lurdes Boix, historiadora, arxivera municipal i escriptora d'aquest llibre, ha volgut agrair la feina de totes aquelles persones que l'han ajudat a escala documental, biogràfica i literària en la creació d'aquesta obra. Boix ha recordat a Lluís Albert, musicòleg, compositor i estudiós de l'obra de Caterina Albert, la seva tia: «A causa de la pandèmia no va poder viure la inauguració del Clos del Pastor. Ell va fer el museu-arxiu que va ser aquí durant uns quaranta anys i ho vivia amb molta il·lusió, i també tenia ganes de veure l'espai que dedicarem aquí a definir Lluís Albert, l'obra musical i com a conservador del llegat». L'autora de llibre ha explicat que «aquest projecte neix de la missió que tenen els museus de fer accessibles els seus fons i aquests contes amb els seus dibuixos apropen la cultura a les persones».

La publicació d'aquest llibre coincideix amb els 125 anys de què Caterina Albert presentés La infanticida als Jocs Florals d'Olot del 1898. «Allà va guanyar el primer premi i quan el jurat va veure que ho havia escrit una dona es va produir un escàndol. No entenien com una dona podia escriure i que ho fes sobre temes tan durs» ha explicat Boix, qui ha afegit que «va ser aleshores quan es va escudar de tota aquella polèmica posant-se el pseudònim Víctor Català».

L'última en agafar el micròfon ha estat Pilarín Bayés que ha expressat amb alegria que «ha estat fantàstic tenir aquesta oportunitat de treballar amb temes de l'Escala i amb La Lurdes Boix, ja que posa la cultura a l'abast de tothom». «Caterina Albert va fer servir la seva intel·ligència per fer coses per tothom i no només pel seu petit cercle social, i va tractar temes com les mares solteres que eren tan atacades per la societat d'aquell temps», ha dit la reconeguda il·lustradora.

Des del començament de l'acte, mentre els altres ponents intervenien, Bayés havia estat dibuixant en unes grans làmines, les quals ha anat mostrant al final de la presentació mentre explicava què eren. Es tractava de tres il·lustracions de l'escriptora escalenca, els quals quedaran «al fons Víctor Català», segons ha explicat Josep Bofill.

En acabat, la gran majoria d’assistents han fet cua perquè Pilarín Bayés i Lurdes Boix els hi dediquessin el llibre. En el cas de Bayés, la seva dedicatòria ha estat un dibuix personalitzat.