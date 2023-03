Entre tots els subscriptors del Setmanari de l'Alt Empordà, sortegem dues entrades dobles per assistir a l'espectacle de La Ruïna, dins del Festival Còmic de Figueres, que es podrà veure el 6 d'abril, a les 21 hores, al Teatre El Jardí.

La Ruïna és un show en el que tant els assistents com els convidats especials comparteixen en públic la seva anècdota més incòmoda: un trencament amorós per Whatsapp, adormir-se en una reunió important, un malentès amb un taxista, la típica anècdota que les amigues sempre et demanen d’explicar... Els còmics i guionistes Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes condueixen el show acompanyats d’un convidat que els ajudarà a comentar les anècdotes de la nit.

Si vols participar en aquest sorteig, truca al 972 510 715, aquest dijous, 30 de març, entre les 9 del matí i la 1 del migdia. I si encara no ets subscriptor de l'Empordà no dubtis a donar-te d'alta avui mateix al nostre Club del Subscriptor en aquest enllaç.