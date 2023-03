Els figuerencs seran els primers que descobriran els secrets de la casa natal de Dalí de Figueres i ho faran gràcies a les portes obertes programades els dies 1, 2 i 3 de maig, tot coincidint amb les Fires de la Santa Creu. Serà una visita per a grups reduïts, entre les 10 del matí i la 1 del migdia i les 4 i 6 de la tarda, que caldrà reservar a través del web del Museu de l'Empordà o presencialment a l'Oficina de Turisme. L'edifici, que enfila ja la fase final de la seva rehabilitació així com la seva museografia, no s'inaugurarà, però, oficialment fins a mitjans del mes de juliol quan la visita guiada immersiva s'hagi completat i posat a prova. Les entrades costaran sobre els 10 euros i hi haurà les preceptives bonificacions i reduccions. "Aquest ha estat un projecte llarg i costós, una feina enorme per una ciutat com Figueres que ajuda a acabar de completar l'eix dalinià", ha explicat el regidor de Cultura, Alfons Martínez, en una trobada amb mitjans. Per la seva part, l'alcaldessa, Agnès Lladó, ha confirmat que la casa natal esdevindrà "un espai de descoberta de la figura de l'artista" nascuda "fruit d'un esforç col·lectiu".

La casa natal de Dalí no conserva mobiliari original del temps que la família Dalí va viure-hi, concretament, a l'entresol. Només, a la part del baix es recrearà la notaria de Salvador Dalí i Cusí, el pare del pintor, i a la resta de l'edifici els mobles estaran tapats amb llençols per no confondre. Tot i això, a l'entrada, el públic podrà admirar tres o quatre peces originals de l'artista, peces "de primer nivell" que arribaran d'institucions nacionals i que aniran canviant-se amb el temps. La visita definitiva, reduïda a grups de vuit persones, serà una proposta audiovisual i immersiva on el visitant haurà de dur uns auriculars "que permetran la socialització, és a dir, que el visitant podrà escoltar el so ambient i seguir les veus de dos narradors, una femenina i una masculina", tal com ha explicat el director del Museu de l'Empordà, Eduard Bech. "No serà una visita cronològica, però descobrirem el Dalí escriptor, pensador, interessat per la ciència". Durant el recorregut, el públic coneixerà la història de l'edifici, el Dalí més íntim, els personatges que l'envoltaren, la seva joventut fins a la vida més pública. A la tercera planta, la visita sí que serà totalment immersiva amb projeccions a les quatre parets, serà l'espai "on es visualitzarà com el pintor usa el paisatge de l'Empordà en les seves obres des de la infantesa fins al final". La casa natal es completa amb un quart pis que estarà dedicat a la part educativa, pensat per les famílies i pel descans. També està previst fer-hi actes paral·les per aprofundir en la figura del pintor.