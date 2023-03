No passa dia que alguna institució o entitat impulsi activitats per posar en valor el patrimoni, sigui el cultural o el natural. Com ja feien les antigues cultures, doncs, s’ha pres consciència que es tracta d’un llegat a preservar. Al voltant d’aquesta idea i "buscant una visió més internacional" sense oblidar "els objectius de sostenibilitat de la Unesco que mouen la política mundial", l’Ajuntament de l’Escala ha volgut dedicar la tercera edició dels Diàlegs per l’Escala a aquesta temàtica buscant la complicitat no només dels especialistes en la matèria i la Universitat, sinó també de les institucions. El simposi, de lliure accés, però amb inscripció prèvia, té lloc aquest divendres i dissabte a l’Alfolí de la Sal.

El regidor de Patrimoni Històric i Cultural, Martí Guinart, creu que "vivim un moment clau per tornar a veure què considerem patrimoni i què val la pena preservar i explicar". Des de l’Escala, un poble que en només 16 km2 acull alguns dels més rellevants elements patrimonials del país, treballen intensament en aquesta línia i, fins i tot, a contracorrent si tenim en compte la recuperació que estan fent del patrimoni marítim, de la mà del Museu de l’Anxova i de la Sal, vessant en què l’Estat espanyol va molt endarrerit, com reconeix el mateix Guinart. "Sembla com si els estem posant a prova", reconeix el regidor. En aquest sentit, la llei de vaixells històrics es va aprovar tot just fa dos anys i, fins a aquell moment, no es protegia les embarcacions, tot al contrari, ja que "per renovar la llicència de pesca obligaven a desballestar la barca que tenies i donar la matrícula a una altra". "Això estava provocant que aquest patrimoni flotant estigués desapareixent, no hi havia la voluntat de preservar sinó que, a més, es destruïa". Sobre aquest tema, es dedica un dels diàlegs durant el qual conversaran Elvira Mata, que va ser la directora tècnica del Museu Marítim de Barcelona, amb l’arquitecte Ramon Ripoll i Lurdes Boix, directora del Museu de l’Escala i vicepresidenta de l’associació de Museus Marítims de la Mediterrània, de la qual Mata és presidenta honorària.

Durant el simposi, els organitzadors han convidat veus de pes com la d’Eduard Carbonell, catedràtic en història de l’art de la Universitat Autònoma de Barcelona i qui fou director general de Patrimoni i impulsor de la llei actual ara fa tres dècades. Carbonell serà, doncs, qui oferirà la ponència inaugural, divendres al matí. Al llarg del dia es tractaran diversos aspectes per blocs: el patrimoni arqueològic i reptes de futur; els espais naturals com a elements de protecció del patrimoni; protecció i revalorització del patrimoni natural i patrimoni arquitectònic. Sobre aquest darrer tema, Martí Guinart explica que a voltes es generen situacions polèmiques quan les lleis actuals d’accessibilitat i seguretat "t’obliguen a desvirtuar, a vegades, el monument".

Crear un discurs de futur

A banda dels experts que assistiran, alguns d’ells procedents del món universitari, el regidor destaca que s’ha volgut que participin persones amb responsabilitat a les institucions amb l’interès de generar un diàleg efectiu i "crear un discurs per tirar endavant i aprendre tots plegats". Dins el llistat, també hi ha arquitectes que han fet molta feina des dels seus despatxos. En aquest sentit, Martí Guinart agraeix la complicitat de la delegació gironina del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Finalment, des de l’Escala, s’ha convidat alcaldes i regidors de patrimoni i cultura d’altres ajuntaments propers, "ja que ells poden contribuir a protegir-lo i tenen aquesta responsabilitat".

Anteriorment, l’Ajuntament ja havia impulsat dos simposis. El primer va ser l’any 2014 i va servir per debatre la incidència de l’urbanisme en la millora de les poblacions dedicades als serveis turístics. El segon va tenir lloc el 2019 i es va tancar amb el repte per l’Escala de consolidar i enfortir el sentit de pertinença, la seva personalitat en una etapa d’adaptació a una nova dimensió: el pas de poble a ciutat.

Un acte de reconeixement a les persones que lluitaren per l’Alfolí

Hi ha un edifici a l’Escala que simbolitza més que cap altre la salvaguarda del patrimoni. És l’Alfolí de la Sal. Durant molt temps es va posar en qüestió la seva protecció. Alguns veïns, però, en van fer objecte de lluita–també la del cementiri mariner– i és a tots ells als qui l’Ajuntament homenatjarà dissabte, a les 12 del migdia, descobrint una placa a l’entrada de l’edifici públic. Aquesta posa en evidència "que no només són les institucions les que salven els monuments, també la societat civil". Hi assistiran l’alcalde Josep Bofill, Eduard Carbonell i el cantautor Josep Tero, impulsor d’aquella comissió de defensa de l’arquitectura popular. Una hora abans, i per primer cop, els arquitectes responsables de la rehabilitació de l’Alfolí, Joan Viader i Jordi Paulí. Finalment, Dolors Vidal parlarà de turisme sostenible.