Com a homenatge a Agustí Vehí, escriptor de novel·la negra i sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres, el curs Escenaris literaris prepara la ruta «Ginesta pels morts» que visita el búnquer de Darnius, on se situa el fet principal d'aquesta obra. La formació està organitzada per la UNED Garrotxa, amb la col·laboració de la Fundació Clerch i Nicolau de Figueres. El professor del curs és el biòleg figuerenc Josep Maria Dacosta. La visita està reservada als alumnes del curs, però està en estudi convocar-ne una d'oberta posteriorment.