L'arxiu històric de l'Ajuntament de l'Escala ha rebut una donació d'una seixantena de positius i negatius del fotògraf Josep Esquirol que havia guardat el fotògraf barceloní Pere Formiguera, mort fa deu anys.

La cessió l'ha fet el germà de Pere Formiguera, Santi Formiguera, el que ha fet la cessió a l'arxiu municipal. En morir el seu germà es va adonar que entre el seu fons hi havia una caixa que contenia imatges de Josep Esquirol, tant positius com negatius.

Fomiguera va ser el comissari d'una exposició dedicada a Josep Esquirol el 1990 i probablement per aquest motiu conservava aquestes fotografies han explicat des de l'Ajuntament.

Imatges desconegudes

Es tracta de 20 negatius en acetat, dues plaques de vidre i 35 reproduccions en paper. Majoritàriament es tracta de retrats ja coneguts de la sèrie que Esquirol va batejar com a "caps d'estudi", però també hi ha alguna imatge de l'Escala que fins ara no coneixia l'arxiu municipal, com una foto de l'antic port (ara la Platja), del curt període en que a més dels sardinals hi havia els antics bous, o una foto de la platja de les Muscleres.

L'arxivera municipal, Lurdes Boix, ha remarcat que aquestes fotografies es portaran ara a restaurant i s'en farà una còpia digital per a la seva difusió, tal i com s'ha anat fent amb la resta del fons Josep Esquirol, que ja està composat per cap a unes 3.000 imatges.

La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de l'Escala, Marta Rodeja, ha agraït a la família Formiguera aquesta donació, que ajuda a continuar fent créixer els fons històrics municipals.