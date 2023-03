El festival Ítaca 2023 oferirà un total de disset concerts a sis municipis empordanesos entre el 8 d'abril i el 2 de juliol. L'organització ha desvetllat aquest dijous el cartell complet de l'11a edició que inclou concerts d'Albert Pla, Delafé y las Flores Azules, The Gramophone Allstars Big Band, Renaldo & Clara i Fetus.

Se sumen als ja anunciats de Vetusta Morla, La M.O.D.A., Alizzz, Iseo & Dodosound, Els Catarres, Lildami, Julieta, Triquell, Serial Killerz, CARMEN 113, Boom Boom Fighters & Cookah P., Ryna DJ i l'experiència Flock Drone Art. Enguany, l'Ítaca aposta per una programació marcada per una gran varietat estilística de la mà d'artistes catalans i estatals, mantenint l'aposta per les propostes de les comarques gironines.

L'Ítaca transcorrerà a un total de sis municipis empordanesos i estrena escenaris emblemàtics com el far de Sant Sebastià de Llafranc, a Palafrugell (Baix Empordà), o la platja de Riells de l'Escala (Alt Empordà). No oblida, però, els orígens i forma part de l'ADN del festival programar a places de diversos pobles per fer arribar la cultura a tots els racons del territori.

Ja hi ha disponibles entrades per a tots els concerts de pagament, així com els abonaments per a l'Ítaca Sant Joan 2023. Es poden adquirir a través del web del festival itacacultura.cat. Un dels plats forts del festival és, precisament, la revetlla a la platja de l'Estartit que enguany comptarà amb una proposta de luxe. El cartell ve encapçalat per Alizzz, un dels referents del nou pop nacional, que destaca per fusionar pop clàssic amb d'altres ritmes, com el house, el trap, el dancehall, l'afrobeat o el reggaetón. Presentarà el seu nou EP Boicot, sense deixar de banda hits de l'aclamat Tiene que haber algo más, un dels discos més ballats d'aquest darrer any.

Iseo & Dodosound també és un dels pesos pesats de la nit més curta de l'any a l'Estartit, que viurà la presentació de Blossom, tercer àlbum d'estudi del duet navarrès. Un dels altres grans caps de cartell de la revetlla són Els Catarres: grup irrepetible sense el qual l'actual auge del panorama musical dels Països Catalans no es podria entendre. També comptarà amb l'actuació de Boom Boom Fighters & Cookah P. amb la seva proposta innovadora que combina roots reggae dels anys 80 i dancehall dels 90.

Dissabte agafarà el protagonisme la música indie. El cap de cartell és Vetusta Morla, banda madrilenya de pop rock que ha esdevingut la més important i influent dels últims anys, amb una discografia carregada d'himnes.

Un dels altres grans noms de la nit és el de La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.), que amb una profitosa dècada de trajectòria, desgranarà les cançons de l'aclamat Nuevo Cancionero Burgalés. Compartiran escenari amb Triquell, qui després del seu èxit al programa musical Eufòria de TV3, presentarà un primer disc que promet altes dosis de pop i música urbana que caracteritzen l'artista.

Tret de sortida gratuït

Lildami i Julieta actuaran a l'Ítaca l'Escala 2023, a la Santa Gresca, que enguany serà amb entrada gratuïta a la platja de Riells, nou escenari del festival. Coincidint en Setmana Santa, serà el dissabte 8 d'abril.

Un any més arriba al festival l'artista més polifacètic, transgressor i sorprenent que ha sortit d'aquest país i que ha esdevingut un fetitxe del festival: és un dels que més s'ha programat al llarg de les onze edicions. Músic, cantant, actor, escriptor, pallasso, bufó… Albert Pla és un exemplar únic a la seva espècie que, a més, estrenarà l'escenari del far de Sant Sebastià.

Renaldo & Clara torna també a l'Ítaca per actuar en un dels seus escenaris més emblemàtics: a la plaça Major de Gualta. Corçà acollirà La Gran Xefla de Fetus i The Gramophone Allstars Big Band actuarà a la plaça de l'església de la Pera.

Delafé y Las Flores Azules posarà el colofó a l'Ítaca 2023 amb un concert a la platja de Port Bo de Calella de Palafrugell, escenari habitual de les emblemàtiques havaneres.

Aposta per la sostenibilitat

Amb la mirada posada en fer un món més sostenible, Ítaca, Cultura i Acció continua desplegant mesures per reduir al màxim l'empremta i implicar el públic. Així, hi haurà aigua gratuïta, no es vendran ampolles de plàstic fent una crida a dur gots reutilitzables i reforçaran el servei de busos des de Girona i Figueres per reduir desplaçaments. També despleguen una prova pilot per nodrir bona part dels concerts amb generadors elèctrics i garantint la proximitat dels productes alimentaris.