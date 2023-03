La soprano Erika Baikoff i el pianista Kunal Lahiry oferiran el 16 d’agost el recital inaugural de la 31a edició de la Schubertíada de Vilabertran, que tancarà, el 27 d’agost, com ja és habitual, el Quartet Casals. El festival proposa un total de 19 concerts amb 48 artistes, 21 dels quals per primera vegada a Vilabertran.

La 31a Schubertíada rebrà grans figures ja consolidades com Matthias Goerne, Julia Kleiter, Christoph Prégardien, Katharina Konradi, Dorothea Röschmann i Andrè Schuen alhora que acollirà debuts tan esperats com els d’Erika Baikoff, Anna El-Khashem i Johannes Kammler. La Schubertíada arribarà precedida de quatre concerts centrats en el talent català entre l’11 i el 14 d’agost a Vilajuïga i Castelló d’Empúries.

El Departament de Cultura, un any més, dona suport tornant a acollir el Festival a la canònica romànica de Santa María de Vilabertran, a través del programa dels ajuts que es posen a disposició del sector i també a través de l'exposició Diàlegs. Pintura, música i patrimoni, una proposta artística que uneix tres puntals de la cultura: les arts visuals, la música i el patrimoni.

Diàlegs és una producció conjunta del Departament de Cultura i el Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona. Aquest estiu, la Canònica de Santa Maria acollirà l'obra del pintor, dibuixant i il·lustrador Mim Juncà, de Banyoles, i de l'artista multidisciplinària Alicia Vogel, d'Olot. El tema i el títol, així com les peces, es treballaran durant aquesta primavera entre els artistes i la comissària, l'Ingrid Guardiola.

Nou impuls a l'acadèmia «Lied the future»

Entre les novetats de l’edició d’enguany destaca l’ampliació de l’Acadèmia “Lied the future”, un programa que beca vuit joves artistes europeus i que reafirma el compromís del festival i la Fundació Banc de Sabadell amb el talent jove. Aquesta ferma aposta pels artistes del futur s’articula en tres pilars: l’organització, durant tot l’any, d’un curs de lied i classes magistrals; mentories en forma d’acompanyament durant quatre mesos a vuit músics becats per part de referents de gran prestigi (enguany, la soprano Dorothea Röschmann, el pianista Wolfram Rieger i el tenor Christoph Prégardien); i una borsa de concerts pels alumnes seleccionats, amb recitals a Vilabertran en el marc de la Schubertíada, així com també a Pals, Reus, Manlleu, Valls, Vic, el Cercle del Liceu i Life Victoria a Barcelona, Madrid, Segura de la Sierra i Salamanca.

Els vuit alumnes becats gràcies al programa «Lied the Future» són:

Katja Maderer, soprano (Alemanya)

Amadeus Wiesensee, piano (Alemanya)

Jonas Müller, Baríton (Alemanya)

Anna Gebhardt, piano (Alemanya)

Elionor Martínez soprano (Catalunya)

Olivia Zaugg, piano (Suïssa)

Mireia Tarragó, soprano (Catalunya)

Carmen Santamaría, piano (Cantàbria)

Dos concerts de la Schubertíada presentaran, en el marc d’aquesta programa, les següents formacions a duo: Katja Maderer amb Amadeus Wiesensee i Jonas Müller amb Anna Gebhardt el 18 d’agost; i Mireia Tarragó amb Carmen Santamaría i Elionor Martínez amb Olivia Zaugg el 23 d’agost.

El programa “Lied the future” rep el suport de la Fundació Banc Sabadell, en una aposta compartida per al foment del talent.

Una sèrie de recitals de primer nivell internacional

La programació de la 31a Schubertíada es compon per un total de 19 concerts amb 48 artistes, dels quals 25 són del país. A més, 21 d’aquests 48 músics actuen per primera vegada a Vilabertran.

Seguint la línia traçada els darrers anys, la Schubertíada presenta un cartell immillorable per escoltar en dies consecutius els recitals dels millors intèrprets de lied del panorama internacional. Grans mestres com Matthias Goerne, Julia Kleiter, Christoph Prégardien i Andrè Schuen acudiran a la seva tradicional cita amb Vilabertran. També tornaran al festival la soprano Katharina Konradi, anomenada la Reina de Vilabertran pels seus seguidors més apassionats, i Konstantin Krimmel, que van actuar al festival quan tot just eren dos artistes desconeguts, els anys 2018 i 2019 respectivament, i que actualment formen part del club dels millors intèrprets del moment. Tots ells tornen amb els pianistes Julius Drake, Daniel Heide, Alexander Schmalcz, Ammiel Bushakevitz i Marcelo Amaral, considerats com a part de l’elit dels pianistes acompanyants.

Els debuts marca de la casa tenen enguany com a gran protagonista a la soprano Erika Baikoff, que inaugurarà el festival a Vilabertran juntament amb el pianista Kunal Lahiry el 16 d’agost. Baikoff és una artista que atorga una gran intensitat als seus recitals. A Vilabertran dedicarà la primera part del programa a compositors vienesos i, la segona, a compositors russos, tot mostrarà les virtuts de qui, sens dubte, és una cantant especial.

Una altra fita d’aquesta edició és el debut a Espanya de la jove soprano russolibanesa Anna El-Khashem, que interpretarà al costat del baríton Johannes Kammler el Cançoner Italià d’Hugo Wolf (18 d’agost), un joc de miniatures delicioses. Serà un luxe comptar per l’ocasió amb la pianista Imogen Cooper, que en els darrers anys ha seduït de ple el públic de Vilabertran amb dos recitals en solitari.

D’altra banda, cal fer èmfasi especial en el retorn esperat de la gran soprano Dorothea Röschmann juntament amb Wolfram Rieger (23 d’agost), amb un programa amb obres de Schubert, Mahler i Wagner.

La música de cambra, l'altre pal de paller

Com cada any, la Schubertíada presenta programes especialment encarregats i seleccionats pel festival.

El Cosmos Quartet, formació habitual a la cita, interpretarà el 22 d’agost dues obres de gran virtuosisme i exuberància: els octets de Franz Schubert i del que possiblement és el compositor de més èxit de l’actualitat: l’alemany Jörg Widmann. Actuaran al costat de solistes de trompa, clarinet, fagot i contrabaix amb gran reputació internacional.

D’altra banda, el gran pianista espanyol de l’actualitat, Javier Perianes, presentarà el 25 d’agost un programa en exclusiva a Catalunya amb obres de Falla, Albéniz, Debussy i les Goyescas de Granados, el repertori en què més excel·leix. El segon recital de piano inclòs en la programació defuig els tòpics: el pianista menorquí Marco Mezquida, valor segur per tots els seguidors del jazz i home de confiança de cantants com Sílvia Pérez Cruz, amb qui col·labora de manera habitual. Mezquida, el 19 d’agost, oferirà un programa de piano sol inspirat en l’univers de Franz Schubert. Una mirada sorprenent i que, ben segur, ens enriquirà.

Finalment, i com cada any, el Quartet Casals clourà el festival enguany amb un programa que combina dues obres mestres absolutes: fragments de Lart de la fuga de Bach i l’intens Quartet núm. 14 “La mort i la donzella” de Schubert.

Talent català a Vilajuïga i Castelló d'Empúries

El baríton de Manlleu, Ferran Albrich, ha participat en diverses edicions de la Schubertíada en el marc de l’Acadèmia. Enguany ho fa amb un programa creat especialment per a l’ocasió, acompanyat per Albert Guinovart al piano amb obres de Franz Schubert i Eduard Toldrà i estrenant un cicle de cançons basat en poemes de Joan Margarit (1938-2021) i amb acompanyament de piano i violoncel (Oriol Prat). El programa ha estat encarregat per a l’ocasió als compositors Salvador Brotons, Jordi Domènech i al mateix Albert Guinovart i es presentarà en dues sessions els dies 11 i 12 d’agost a l’Espai Misteri de Vilajuïga.

Per les seves característiques, aquest espai ha esdevingut en els darrers anys un complement idoni per les programacions de la Schubertíada. Ho posarà de manifest, també, el 13 d’agost, la projecció de la pel·lícula Winterreise de la cineasta càntabre Inés García, amb la interpretació del mític cicle de cançons de Franz Schubert a càrrec del baríton Josep Ramon Olivé i la pianista Victoria Guerrero. Una manera diferent, sens dubte, d’apropar-se a una de les grans obres mestres de la música.

Castelló d’Empúries, per la seva banda, acull concerts de la Schubertíada des del 2018. Enguany presentem, el 14 d’agost, quatre joves músics: el violinista Jaume Guri, el violoncel·lista Oriol Prat, la violista Cristina Cordero i l’organista Joan Seguí, en un homenatge al compositor Max Reger, en el 150è aniversari del seu naixement, i al seu ídol musical: Johann Sebastian Bach.

Tres conferències i un nou espai divulgatiu

Enguany es programen tres conferències i, com a novetat, es presenta “La prèvia”, un espai divulgatiu a càrrec del periodista i conferenciant Antoni Colomer, que, 45 minuts abans de cada concert, donarà en 20 minuts les claus dels artistes i els programes que escoltarem aquell vespre.

El cartell, d'Alfons Borrell

El cartell de la 31a edició és del pintor Alfons Borrell (1931-2020). L’Associació Franz Schubert agraeix profundament a la família de l’artista la seva col·laboració amb la Schubertíada.

Més en llà de Vilabertran

La Schubertíada, finalment, manté i consolida la seva expansió territorial amb la sisena edició de la Schubertiada Valdegovia (1-22 juliol) a Àlaba i la Schubertíada Cantàbria (28 abril-1 maig) amb un total de nou concerts.