Salvador Dalí va comprar l'any 1930 una barraca de pescadors a Portlligat, a Cadaqués, que va anar remodelant al llarg de 40 anys i que es va convertir en l'única casa-taller estable que va tenir. Hi va viure i treballar fins que el 1982, amb la mort de Gala, es va traslladar a Púbol. L'Estat va cedir l'ús aquesta casa-museu a la Fundació Dalí l'any 1993 i, després d'un període de proves al 97, es va obrir definitivament l'any 1998. Des d'aleshores, hi han passat gairebé 2,8 milions de visitants, s'hi han invertit 2,3 MEUR i s'han ingressat per taquilla 23 MEUR. Per commemorar l'efemèride, aquest dimecres s'inaugurarà una exposició que mostra 19 reproduccions fotogràfiques dels Dalí en diferents espais exteriors.

S'hi van estar 52 anys –tot i que amb estades a l'estranger- i l'espai aplega 3.000 objectes. Entre ells, obres creades per l'artista però també estris de treball, mobles i indumentària, passant per la biblioteca de l'artista (amb 4.300 llibres que actualment es conserven al Centre d'Estudis Dalinians de Figueres). Es va convertir en l'única residència fixa de la parella, que inicialment es va traslladar a una barraca de només 22 metres quadrats que va anar creixent fins a convertir-se en l'actual casa-museu, amb més de 500 metres quadrats construïts, amb patis i jardins també visitables. El Ministeri de Cultura va cedir-ne l'ús a la Fundació l'any 1993 i, després d'un període de proves quatre anys després, va obrir portes definitivament l'any 1998. Des de llavors i fins l'any passat, l'han visitat gairebé 3 milions de persones i s'han generat uns ingressos per taquilla de 23 MEUR. A més, s'hi han fet inversions per valor de 2,3 MEUR. Durant l'acte de balanç, el president de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Jordi Mercader, ha assegura que pot s'imaginaven als inicis l'èxit que tindria l'adaptació que van fer a l'espai per fer-lo accessible a través del mecanisme de la venda anticipada. "Hi han passat gairebé 3 milions de persones i tot mantenint aquest actiu amb la cura que es mereix i l'autenticitat que té", ha dit Mercader. "L'atmòsfera" Dalí-Gala Per commemorar els 25 anys d'obertura, aquest dimecres s'inaugurarà una exposició als jardins, que es podrà veure fins al 30 de setembre i que vol "testimoniar" l'atmosfera que hi havia a l'indret quan Dalí i Gala hi vivien. "De fet, per nosaltres la casa és el taller de Dalí, una casa biològica que creix", ha afirmat la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer. La mostra inclou 19 reproduccions fotogràfiques dels Dalí en diferents espais exteriors de Portlligat. Es tracta d'instantànies preses entre els anys 1930 i 1980 per part de Batlles-Compte, Melitó Casals “Meli”, Juan Gyenes, Oriol Maspons, Pietro Pascuttini, Carlos Pérez de Rozas, Ricardo Sans i Robert Whitaker. Sota el títol Dalí i Gala. La casa habitada, l'exposició comença a la badia de Portlligat, davant la façana de la Casa Dalí, i finalitza a la part alta de l'Olivar, on hi ha el Garatge que utilitzaven els Dalí. "La primera foto és del 1931 quan hi van venir a viure i l'última és del 1980 de Dalí sostenint una fotografia de Gala de jove, perquè Gala també era Portlligat", ha explicat Aguer, que ha concebut la mostra juntament amb Rosa Maria Maurell i Maria Carreras, cap de documentació de la Fundació Dalí i membre del CED.