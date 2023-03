L’Arxiu Municipal de Roses (AMR) presenta aquest març com a Document del Mes una postal realitzada a partir d'una fotografia de Valentí Fargnoli, datada del dia 2 d'agost de 1926, en què es mostra l’activitat frenètica al voltant del transport públic que unia Roses amb Figueres.

La postal va ser cedida a l’Arxiu Municipal per Rafel Puig (1935-2023), un usuari habitual de l'AMR. El seu camp d'interès era la fotografia i el dia 2 de febrer de 2018 va dur aquesta postal perquè l’Arxiu la digitalitzés i la pogués fer servir. El senyor Puig l'havia adquirit o bé al mercat, ja fos el de Sant Antoni, ja fos als Encants, o bé per Internet, on sovint descobria troballes que el connectaven amb Roses.

La imatge és interessant per copsar la fragilitat del patrimoni documental. En aquest cas, la fotografia és bon exemple per comprovar les conseqüències de l'aigua sobre el paper i la pèrdua d'informació gràfica que se'n deriva.

La fotografia que il·lustra la postal mostra l'activitat frenètica que s'esdevenia al voltant del transport públic que unia Roses amb Figueres. Persones que l'agafaven, farcells que s'havien d'encabir al sostre de l'autobús, familiars que acomiadaven els que marxaven... El fotògraf, Valentí Fargnoli i Annetta (1885-1944), va saber captar el bullici del moment, la vida intensa sota l'ombra dels plàtans de la plaça de la Constitució.

Pel que fa al seu contingut, és un exemple clàssic de comunicació banal, on la senyora Josefa Hortet escrivia una nota al seu germà Medard, que es trobava a la vila de Valls, informant-lo de la seva imminent arribada.