L'escriptora Henar Galán es va sentir immensament agraïda i emocionada al veure tants amics omplint a vessar, molts d'ells dempeus, la sala d'actes de la biblioteca de Figueres, aquest dijous passat. Es feia la primera presentació del seu setè llibre i primera novel·la, Cafè negre, sèrie negra, xocolata negra i Henar Galán va tenir dos padrins de luxe, els escriptors M. Mercè Cuartiella i Joan Manuel Soldevilla. El llibre està protagonitzat per Albert Ramos, un taxista malcarat, esquerp i rude, un home peculiar que condueix per una Barcelona obscura on topa amb molts personatges estrambòtics i marginals, entre ells, l'assassí dels pèsols o en Nyanyo, un toxicòman. Galán va admetre durant la presentació que Cafè negre, sèrie negra, xocolata negra és "una novel·la d'aventures, amb molt dinamisme i que en Ramos és un home traumatitzat per la mort de la mare, un home enfadat amb el món". L'autora va destacar la ironia que traspua el llibre, escrit aprofitant el temps del confinament, que ha volgut dedicar a Agustí Vehí. "És el meu petit i modest homenatge", assegurà Galán qui va donar claus de com és el seu procés d'escriptura, de com neixen les històries que, desvetllà, ella corregeix molt. "Quan escrius no hi ha tanta anàlisi, tot és més espontani. Afortunadament l'inconscient també existeix. Una història pot aparèixer en somnis, però també quan escrius, és com si estiguessis en trànsit". Tot seguit, va afegir que ella parteix "d'una llavor minúscula" que va prenent cos, a poc a poc.

«Els personatges obscurs ens atrauen, fan coses que nosaltres no gosem» L'acte literari es va concloure tal com va començar, amb la música de Tomàs 'Fletxa', en aquest cas, molt escaient, la interpretació de la peça 'Xocolata negra'.