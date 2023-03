El poeta, narrador i autor dramàtic Josep Sebastià Pons (1886-1962) està considerat el millor escriptor nord-català de la seva generació. D’ell, es diu, han begut nombrosos poetes posteriors i la seva obra ha estat elogiada per grans figures de la literatura catalana com Josep Pla o Tomàs Garcés. La vinculació que va mantenir amb l’Escala, així com la que té l’hel·lenista i curador de tota la seva obra poètica, el figuerenc Eusebi Ayensa, ha fet que els organitzadors trobessin escaient incloure diversos actes al seu entorn: recitals, xerrades i una exposició.

La comissària d’aquesta edició de la Vila del Llibre, Joana Serra, assegura que sovint quan parla amb llibreters catalans molts no coneixen Sebastià Pons i «això és molt sorprenent». Aquest cap de setmana, doncs, és la gran oportunitat per descobrir-lo. D’entrada, divendres s’inaugurarà l’exposició Josep Sebastià Pons. Pintor i poeta a l’Alfolí de la Sal. Comissariada per Ayensa i Sebastià Frère, net de l’artista. Aquesta mostra vol ser una porta d’entrada al seu món plàstic, sigui com a dibuixant o com a pintor. A les seves teles, el creador hi plasmà els mateixos monuments i paisatges que després va descriure en mots: el castell de Corbera, el priorat de Serrabona, les marines i suredes, el petit rossinyol, el gripau o la salamandra, entre altres. Esbossos, dibuixos i aquarel·les fets sovint en els quaderns que solia dur a les seves passejades.

A banda de l’exposició, però, s’ha previst dissabte, a les 5 de la tarda al mateix Alfolí de la Sal, un recital poètic de la mà dels actors Carme Callol i Jaume Comas. Dues hores més tard, s’aprofundirà en la seva figura per posar en valor el paper de Pons i de la seva obra amb un diàleg entre l’hel·lenista Eusebi Ayensa i l’escriptora Miquela Valls, que just ara estan elaborant una guia patrimonial i literària sobre l’autor, i l’assistent de patrimoni de l’Ajuntament d’Illa, Alain Sánchez. La mateixa comissària de l’edició, Joana Serra, moderarà l’acte que servirà per viatjar als paisatges que inspiraren Pons.