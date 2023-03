La Càtedra Oceans i Salut Humana va néixer el 2017 amb la complicitat de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Roses com a eina per estudiar i donar a conèixer la importància dels ecosistemes marins per a la salut i el benestar de les persones. Al llarg d’aquest temps, ha impulsat diverses actuacions de divulgació. La darrera, amb el suport dels Ajuntaments de Roses i de Tossa de Mar, la publicació del primer conte, L’Ona i la mar, fet a quatre mans, amb clara voluntat solidària i integradora, entre la biòloga marina Sònia Cervià Peracaula i l’il·lustrador Boris Mörker. El volum es presenta, per primer cop, aquest dijous a dos quarts de set de la tarda a la Biblioteca de Roses. Als dos creadors, entusiastes del projecte, els acompanyarà el director de la Càtedra, Josep Lloret.

L’Ona, la protagonista del conte, és una nena que va en cadira de rodes. Té diversitat funcional, però això no impedeix que el mar l’apassioni perquè, diu Cervià, «dins seu pot sentir-se lliure i independent, allà no cau i pot nedar sense problemes». Ella en dona fe perquè ho ha viscut en primera persona. Cervià també pateix diversitat funcional, una discapacitat que li afecta les cames. En el mar, però, hi ha trobat l’element on se sent «una més», on, confessa, palpa «la felicitat». Potser per això es va animar a estudiar biologia marina. «Amb aquesta història, volia normalitzar una mica, que no a tots els contes han d’aparèixer nenes boniques que no tenen cap problema, també hi ha nenes molt precioses que potser tenen un problema físic, però que fan cinquanta mil coses», remarca.

En el cas del personatge que ha creat per aquest conte, l’Ona descobreix en el mar una tortuga babaua, la Caretta, a la qual allibera d’uns plàstics i «que es converteix en la seva mestra». Amb ella anirà descobrint diversos ecosistemes com la posidònia, el coral·ligen, el trottoir o la cistoseira, però també peixos, estrelles de mar, meduses i altres tortugues marines. «La Caretta li mostra com cal protegir la mar de la contaminació i els mals hàbits i que, si en tenim cura, ens dona aliments, llocs on practicar activitats saludables i medicines per curar malalties», comenta Cervià.

L’Ona i la mar és una eina amb la qual s’ha buscat resumir totes les activitats i estudis de la Càtedra de forma senzilla utilitzant un format conte dirigit als infants a partir de sis anys i sense límit d’edat, ja que aborda informació que, Cervià està convençuda, la gent desconeix. «Sovint estem acostumats a veure ecosistemes, però no a mirar-los», afirma tot afegint que també inclouen temes com la dieta mediterrània o la recepta blava que estudia com el contacte amb els espais blaus (mars, oceans, rius i llacs) pot afavorir la salut i el benestar de les persones que han patit càncer.

Exposició dels originals

Boris Mörker, col·laborador de la Càtedra i responsable d’un centre de busseig de Roses, és l’autor de les il·lustracions que acompanyen el text de Cervià. Són creacions fetes amb aquarel·les, de colors vius, intensos, que evoquen la riquesa i bellesa dels fons marins. Tots els originals s’exposaran durant la presentació a Roses, juntament amb anotacions científiques de flora i fauna. Aquest acte, a més, té un vessant solidari. A banda d’oferir un exemplar gratuït a cada família assistent i de repartir-ne als centres escolars i les biblioteques locals, també s’instal·larà una urna per rebre donacions per projectes per a l’ONG ProemAid, especialitzada en ajuda humanitària sobretot a persones refugiades. Es dona la circumstància que, dins la Càtedra Oceans, Sònia Cervià s’encarrega d’aquest apartat social i que va col·laborar amb aquesta ONG en el projecte Aigua als camps de refugiats de Lesbos, «per mitigar tota la por que senten les persones refugiades quan arriben; el mar per a ells és frustració i nosaltres miràvem de transmetre’ls la nostra passió, que el veiessin des d’un altre prisma». Sònia Cervià admet que en el conte no es parla de persones refugiades, però la Càtedra és molt sensible a la qüestió i, de fet, ha impulsat diferents vídeos «explicant els motius perquè la gent marxa dels seus països, que ho fan per autèntica necessitat». Ja anteriorment havien recollit donacions per ProemAid «perquè segueixin fent rescats al mar».