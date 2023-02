Albert Pla amb Diego Cortés i Manu Guix són les primeres confirmacions de la pròxima edició del festival Istiu que tindrà lloc del 3 al 9 de juliol a Castelló d’Empúries i Empuriabrava. Les entrades dels primers concerts confirmats es posen a la venda demà dimarts a les 9.00 H del matí al web del festival www.istiu.com. Impulsat per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, el festival celebra enguany la tercera edició.

Albert Pla i Diego Cortés seran els encarregats de tancar la tercera edició del festival que tindrà lloc el 9 de juliol al pati del Palau dels Comtes. Músic, cantant, actor, escriptor, pallasso, bufó… Pla és un d'aquells exemplars únics en la seva espècie amb una capacitat perpètua per commoure, remoure i sorprendre. En aquesta ocasió compta amb la complicitat del sorprenent i genial guitarrista gitano Diego Cortés, l'increïble Hulk del flamenc, que ha compartit escenari amb Mike Oldfield, Santana, Larry Coryell i Paco de Lucía, entre d'altres. Serà una clausura per gaudir de l’actuació conjunta de dos artistes amb majúscules.

Una altra de les primeres confirmacions del festival Istiu és el concert de Manu Guix, que ens presenta en format acústic les cançons de tota la seva discografia, entre elles alguns temes del seu últim treball Moments. A més, durant el concert repassa i fa versions d'altres temes clàssics de la música de tots els temps. Un concert on el públic també pot escollir de forma lliure el repertori. Manu Guix és un dels grans intèrprets i compositors del nostre país amb una llarga carrera com a autor i intèrpret, compositor i director de musical o també conegut per les seves aparicions a la televisió. El concert tindrà lloc el 5 de juliol al claustre del Convent de Santa Clara.

Concerts a preus populars o gratuïts

El festival oferirà una quinzena de concerts de qualitat a preus populars o gratuïts. En el cas dels concerts de pagament, el festival mantindrà la seva política de preus econòmics i la majoria d’actuacions tindran un preu d’entre 5 i 20 euros. En tots els casos cal formalitzar la compra o la reserva al web del festival www.istiu.com. També es poden adquirir les entrades a les oficines de turisme de Castelló d’Empúries i Empuriabrava.

El festival Istiu oferirà una programació variada i de qualitat amb la voluntat d’arribar a tota mena de públics, posar en valor diversos espais amb encant del centre històric i Empuriabrava i contribuir a la dinamització d'altres sectors de la localitat, com la restauració, l'hostaleria o el comerç.