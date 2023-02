El català és la dotzena llengua amb més "pes" al món, segons el Baròmetre de les llengües al món de 2022 realitzat pel Ministeri de Cultura francès. L’estudi del doctor en ciències Alain Calvet i el doctor en lletres i ciències humanes Louis-Jean Calvet li atribueix una puntuació de 6,729, a poca distància d’altres idiomes com el neerlandès, amb un 6,795, i el portuguès, amb un 6,817.

Per darrere del català queden llengües amb més pes demogràfic com el mandarí, el japonès o el turc, i és que l'estudi té en compte altres factors com la presència i ús a Internet, on el català sobresurt. Per això en aquest índex, i malgrat les alertes actuals sobre el retrocés de la llengua, el català s'ha enfilat de la posició 23 (el 2017) fins a la dotzena.

Aquesta és la quarta edició d'aquest Baròmetre avalat pel Ministeri de Cultura del govern francès i pensat per avaluar el "pes" relatiu de les llengües del món, en funció de diverses variables. Anteriorment es va publicar els anys 2010, 2012 i 2017.

L'estudi ordena en un llistat les 634 llengües més importants amb un índex del 0 a al 13 calculat en base a tretze factors igualment ponderats (de 0 a 1 punts). Així s'entén que el pes demogràfic no sigui determinant en l'ordre final de les llengües amb més "pes", i per això la llengua amb més parlants del món, el mandarí, se situa per darrere del català.

Els altres dotze valors considerats són: l'entropia (rang de dispersió geogràfica d’una llengua), la 'fecunditat' (capacitat d'atracció de nous parlants), escriptura, vehicularitat, món universitari, accés a Internet, Wikipedia (nombre d'articles) i l'estatus (oficialitat-co-oficialitat), entre altres.

El català obté la puntuació més alta en l’índex de penetració a Internet, que calcula la proporció de parlants d’una llengua que l’empren habitualment a la xarxa, amb un 0,934 sobre 1, en l'índex Wikipèdia (nombre d'entrades a l'enciclopèdia lliure), i també en l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) relatiu al domini lingüístic. En canvi els paràmetres sobre l'Estatus de la llengua i la capacitat d'atracció de nous parlants, és on el català obté les pitjors puntuacions, amb uns marginals 0,025 i 0,032 respectivament.

En les primeres posicions del rànquing de llengües amb més pes hi ha l’anglès, el francès, l’espanyol, l’alemany, el rus i l’italià.