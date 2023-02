L’Escala ha fet una aposta ferma per la cultura. Això es constata amb les xifres d’activitats programades durant l’any passat, en concret 997 actes que van mobilitzar unes 150.000 persones. Aquesta xifra supera els 922 del 2021 i, sobretot, els 656 de 2020. Aquesta evolució in crescendo va ser un dels temes abordats en el darrer Consell Assessor de Cultura i Patrimoni, que es va reunir aquest dissabte passat, i es va expressar la voluntat municipal de continuar fent una aposta per l’activitat cultural i turística, amb la qualitat de l’oferta com a principal objectiu.

Sens dubte, l’espai més utilitzat l’any passat va ser l’Alfolí de la Sal acollint 164 activitats. Li segueix la Biblioteca Víctor Català amb 141. A l’aire lliure, destaquen La Riba amb 59 actes, La Platja amb 44, la plaça Víctor Català amb 30 i la plaça de l’Univers amb 27. Respecte als museus, el Museu de l’Anxova i de la Sal i l’Alfolí de la Sal van aconseguir atraure uns 20.000 usuaris l’any passat i 2.883 persones es van sumar a les rutes guiades programades. També va tenir molta activitat l’Arxiu Històric Municipal rebent 106 consultes, una xifra que s’ha anat incrementant de forma important des que es va incorporar l’arxiu Víctor Català. En anys anteriors, la mitjana era de 50 consultes anuals. Durant la reunió del Consell, el regidor de Promoció i Acció Cultural, Rafel López, va destacar la importància de les entitats locals en la programació d’activitats. En aquests moments, l’Ajuntament té vigents disset convenis, pels quals l’Ajuntament aporta a les entitats cap a 80.000 euros.