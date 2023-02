«Tenir casa pròpia ens permetrà invertir més temps en la creació»

Oriol Aguilà és el director artístic del Festival de Peralada des de fa tretze anys, cap visible d’un equip humà que abraça el projecte de l’auditori amb moltes ganes sabedors de les seves múltiples possibilitats.

El nou auditori era un projecte llargament esperat i desitjat.

Ens fa molta il·lusió. Serà un abans i un després. El 2026, el Festival entrarà a la cinquena dècada i, com a model de referència d’un festival del Mediterrani, fer aquest pas endavant que consolida una presència a la xarxa, ens obre unes perspectives de fer un treball artístic i de connexions amb el públic que anirà més enllà del que hem pogut fer fins ara.

L’estructura actual plantejava limitacions?

Muntar, desmuntar et marca uns tempos de planificació, assaigs, que tenint casa pròpia ens permetrà invertir més temps en la creació i gestació dels espectacles. Això és molt important, perquè ens permetrà assemblar-nos més a la planificació d’un teatre i no d’un festival d’estiu. També dins l’àmbit artístic, perquè guanyem espais d’assaig i, tot i que l’auditori és a l’aire lliure, valorant el clima mediterrani i que el públic a l’estiu vol veure les estrelles, tenir un edifici durant tot l’any ens permet tenir residències artístiques. Orquestres, cors, companyies de dansa, els podrem facilitar el nostre espai com un lloc de creació que culmini amb un espectacle del festival. Això, fins ara, no ho hem pogut fer o ho hem fet quan hem generat els espectacles en espais alternatius a tot el territori. Poder tenir aquest espai tot l’any farà que desestacionalitzem la part de creació artística, la part de públic, també, perquè podrem programar més temps que el període de bonança. Durant tot l’any, podrem generar activitat a Peralada des d’un punt de vista de residències i creació.

Un projecte cultural de gran abast.

Exacte, per això ho considerem com un abans i un després. No només perquè tindrem una casa amb la qual guanyarem amb confort, excel·lència, on el públic gaudirà encara més, els artistes, els mitjans de comunicació, sinó que la part essencial és que genera un efecte multiplicador en la part de creació artística.

L’aula d’arts escèniques obre múltiples possibilitats.

Amb ella responem a aquesta convicció que existim per fer una programació de màxima excel·lència i internacional, però també de talents del país i emergents. També perquè, amb unes instal·lacions com les que tindrem, continuï venint públic internacional a descobrir la destinació d’Empordà.

Això repercutirà en el territori?

Efectivament, és el que ens il·lusiona. Tenim aquesta funció de servei a les persones que viuen al territori. Amb aquest auditori busquem ser plataforma perquè passin coses tot l’any. Es tracta de generació de sinergia cultural i artística, també d’impacte social i econòmic, per descomptat, però en aquest cas és que a l’hivern també estiguem en el mapa.

La imminent construcció, com afectarà el Festival aquest estiu?

Farem festival en el recinte del Carme i ara l’estem definint i dissenyant. Serà diferent: tindrà l’excel·lència de sempre, però molt més intens i concretat en el conjunt del Carme. Serà el compte enrere del que vindrà el 2024.

Estrenen Festival per Pasqua.

Sí, aquest es concentrarà a l’església del Carme, perquè no pot ser d’altra manera pel temps.