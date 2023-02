El Castell de Peralada dissenya un auditori fix i l’inaugurarà l’any vinent

Feia anys que se’n parlava, però ara, un dels projectes més desitjats per la Fundació Castell de Peralada i liderat pels germans Suqué Mateu, comença a caminar: la construcció d’un auditori fix a l’aire lliure en els jardins del Castell. El nou equipament, encarregat a Jordi Marcè Arquitectes, s’ubicarà al mateix terreny on es celebrava fins ara el Festival i ocuparà 6.624 m2 amb un pati de butaques per a 1.566 espectadors. Integrat dins l’arquitectura dels jardins i seguint criteris mediambientals i de sostenibilitat, estarà dotat d’una caixa escènica amb sala d’assaig polivalent per acollir residències artístiques i una aula d’arts escèniques. També espai entre bastidors i oficines, zona per premsa i museu. El pressupost per la primera fase supera els 4 milions d’euros i es preveu culminar-la inaugurant l’auditori l’estiu del 2024.

«El projecte recupera el passat per projectar el futur», ha confirmat Isabel Suqué, presidenta de la Fundació Castell de Peralada, tot afegint que «es tracta del pas que calia fer en aquest moment per tal de posicionar el Festival i el Peralada Resort en un espai de lideratge en les pròximes dècades en l’àmbit de destinació internacional». A més, es busca dotar al territori d’unes instal·lacions culturals de referència a la Mediterrània omplint un buit existent lluny de les grans capitals del país. Entre els reptes, diuen, també es té en compte la inclusió i cohesió social com a eixos principals d’un model cultural que neix a l’Empordà i vol ser projectat al món.

Un Festival intens i concentrat

El nou auditori, que permet guanyar confortabilitat i millorar la sonorització de l’espai i l’adaptació acústica al format de lírica a l’aire lliure, vol «contribuir a la dinamització cultural i a la millora de la xarxa d’equipaments culturals» de la comarca. Tot i això, la seva construcció trastoca visiblement l’organització del Festival d’aquest estiu, obligant a la Fundació a presentar «un format reduït, més intens i concentrat» al recinte del Carme. De fet, ja s’havia avançat que una part de la programació d’enguany es faria per Pasqua al Carme. Amb la inauguració del nou auditori, l’any vinent s’encetarà un trienni durant el qual es desplegarà un pla artístic que culminarà el 2026 amb la celebració del 40è aniversari del Festival. Per fer boca, però, l’any vinent ja es representarà l’òpera Aida de Verdi, sota la direcció de Paco Azorín.

Així, doncs, ara s’enceta la primera fase del projecte, la construcció de l’equipament. Tot seguit, s’aniran desplegant les següents i com explica el director artístic del Festival, Oriol Aguilà, «la casa s’anirà dotant de prestacions» per «construir un projecte cultural molt més ambiciós i, sobretot, desestacionalitzar la nostra activitat per oferir contingut durant tot l’any a través d’un programa de residències artístiques, la consolidació i desplegament del Campus Peralada i, en un futur, l’aula d’arts escèniques de l’Empordà». En aquest sentit, la construcció d’aquesta aula es faria en una segona fase. Serà un espai polivalent ubicat darrere el pati de butaques on s’explicarà la història del Festival, on es farà pedagogia del món de l’òpera i la dansa -dos dels pals de paller del Festival- i promoure l’art a través d’exposicions, i la reflexió amb xerrades o tallers amb creadors previs als espectacles. Serà, diuen, un espai immersiu i tecnològicament avançat obert als visitants del mateix Resort o Festival, així com a estudiants del Campus Peralada i escoles. «Aquest equipament neix amb la voluntat de prestar servei a la comunitat i al territori i explicar el llegat artístic del festival». L’aula d’arts escèniques també busca estrènyer els lligams culturals amb el poble de Peralada i la resta de municipis de la comarca.

Oriol Aguilà incideix en els criteris de sostenibilitat, eficiència i integració en l’espai que s’han tingut en compte a l’hora de dissenyar l’equipament. «És un auditori que es troba en un recinte que dialoga amb un paisatge i es vol que estigui molt integrat i que respongui a les demandes del segle XXI», afirma del tot emocionat amb aquesta nova etapa.

Vinculacions amb el territori

El despatx encarregat del disseny de l’auditori, Jordi Marcè Arquitectes, ja ha liderat altres projectes vinculats al Grup Peralada tal i com s’esmenta al seu web. Entre aquests, l’estudi previ per l’ampliació de l’Hotel Peralada Wine Spa & Golf o el pla de Naturalització del Camp de golf. Així també ha estat un despatx des d’on s’han signat altres projectes relacionats al mateix poble com ara l’estudi previ per a la implantació d’un equipament esportiu amb dos camps de futbol.