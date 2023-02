Roses ha viscut de la manera pletòrica les dues primeres passades del carnaval d'enguany. El bon temps i la recuperació de la normalitat després de la pandèmia han afavorit la presència de molta gent al llarg de l'avinguda de Rhode. Les comparses no han decebut a ningú i no hi han faltat coreografies ben assajades ni ganes de gresca per part de tots els participants. La festa continua!