L'exdirector del Museu de l'Aquarel·la de Llançà i net del pintor Martínez Lozano, Eduard Martínez, ha decidit retirar les 32 obres cedides a l'Ajuntament de Llançà per part del seu avi fa 23 anys. En vida, el pintor va deixar clar que volia oferir a Llançà les seves obres perquè el poble disposés "d'un patrimoni cultural únic", explica el seu net en una publicació a Instagram.

El continu abandó del museu, que l'exdirector ja va denunciar després de ser acomiadat fa cinc anys, és un dels motius pels quals la família de l'artista ha pres aquesta decisió.

"És un dia trist" ha assegurat Martínez en el post d'Instagram. El net del pintor explica que "el Museu ha estat surant sobre el mar sense rumb, a cop d'improvisació i exposant amb les exposicions que els hi queien del cel, sense criteri ni coherència". Per a la família, protegir l'obra i el nom de J. Martínez Lozano és "molt important" i aquesta deriva "sense rumb" del museu, que "no protegeix res, sinó tot el contrari" fa que retirin la cessió de les obres. "Preferim no fer res, a què es faci malament", ha assenyalat.

Martínez assegura que si fins ara no s'ha dit res ha sigut per respectar la voluntat del seu avi d'"oferir a Llançà poder disposar d'un patrimoni cultural únic". Però - afegeix - "veient la degradant imatge que ofereix el municipi i la mala gestió, ens reservem el dret de no permetre que utilitzin més el seu nom, la seva imatge i les obres que va donar l'any 1989 al municipi".