Durant gairebé quatre dècades, el fotògraf Melitó Casals, més conegut com a Meli, va captar amb tot detall el paisatge i les gents de Cadaqués, inclòs un dels seus veïns més il·lustres: Salvador Dalí, amb qui el fotògraf va mantenir una gran amistat. Aquesta relació va quedar plasmada en una part de l'arxiu del fotògraf figuerenc que, des del 14 de febrer i fins al 15 d'abril, s'exposa en la nova sala d'exposicions de Wonder Photo Shop (WPS) de Fujifilm, situada en el centre de Barcelona.

Sota el títol Meli, Cadaqués, Dalí, la singular mostra, que fins ara només es podia visitar en el Museu de Cadaqués, ofereix l'oportunitat de gaudir d'un testimoniatge excepcional: la mirada del fotògraf Meli sobre Cadaqués i Dalí, entre els anys 50 i 90, a través de 85 instantànies. Són imatges que reflecteixen els canvis soferts per aquesta petita vila de l'Alt Empordà al llarg de gairebé 40 anys, en els quals la presència del geni de Figueres i el seu univers queden reflectits en diverses instantànies.

Amb ella, Fujifilm inaugura la Wonder Expo, un nou espai expositiu de 250 metres quadrats en la planta baixa de la seva Wonder Photo Shop Barcelona. Es tracta d'un espai polivalent, creat per a continuar potenciant la cultura fotogràfica i les arts des de la ciutat comtal cap al món. I és que Barcelona va ser l'urbs triada per Fujifilm per a instal·lar la seva primera Wonder Photo Shop europea. “Barcelona sempre ha mantingut una relació molt especial amb el món de la fotografia. Per això, en Fujifilm no dubtem a triar-la com a punt de partida del projecte a Europa”, assegura Eduardo López, director d'Imaging de Fujifilm Espanya.

Així, l'octubre de 2015, només un any després d'haver posat en marxa aquest projecte global a Tòquio, obria les seves portes en el número 1 del carrer Gran de Gràcia la Wonder Photo Shop Barcelona, la primera d'Europa. I, actualment, Fujifilm compta amb 107 botigues que implementen el concepte WPS en el continent, repartides en 17 països (inclòs Espanya).

Ferma aposta per la cultura fotogràfica

Des dels seus orígens, Fujifilm ha fet una ferma aposta per la cultura fotogràfica, i en l'actualitat és l'única empresa en el món que ofereix tot tipus de productes i serveis per a l'ecosistema fotogràfic, des de la captura (analògica i digital) fins a la impressió en totes les tecnologies possibles.

Avui dia, la divisió d'Imaging, com es coneix a l'àrea de fotografia en l'empresa japonesa, suposa el 39% del negoci de Fujifilm Europa, facturant uns 0,7 bilions d'euros dels 1,8 bilions d'euros totals. En el cas d'Espanya, el pes d'aquesta divisió està una mica per sobre de la xifra europea, aconseguint el 45% del total al tancament de l'any fiscal 2022.

WPS Barcelona, la seva evolució en el món

Localitzada en el número 1 del popular carrer Gran de Gràcia de Barcelona des de 2015, la Wonder Photo Shop de Fujifilm conjumina innovació, creativitat, disseny i tecnologia, amb l'objectiu de millorar l'experiència dels amants de la fotografia, tant digital com analògica, així com la seva formació en l'ús dels productes de la marca, perquè puguin treure-li el màxim partit.

Es tracta d'un concepte que s'ha expandit per diversos països de diferents continents de tot el món, amb la finalitat de convertir-se en un referent de la cultura fotogràfica en totes les seves versions, tant per als usuaris més amateur, com per als grans professionals. I no sols centrant-se en càmeres i òptiques, també en sistemes d'impressió fotogràfica, cada vegada més eficients i respectuosos amb el medi ambient.