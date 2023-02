L’associació Taberna Libraria, impulsora de la primera i única llibreria social al barri de l’Eixample de Figueres, busca voluntaris per tirar endavant un programa d’acompanyament lector dirigit a alumnes de primària. S’anomena Lecxit i neix en el si de la Fundació Bofill de Barcelona. Al projecte, s’hi sumen la Fundació Sant Vicenç de Paül, on es faran inicialment les trobades, el centre d’intervenció socioeducatiu Atrapasomnis, que aporta els infants, i la biblioteca Fages de Climent que oferirà els llibres.

Agnès Sáez, presidenta de Taberna Libraria, explica que es tracta «d’un treball de lectura compartida que permet abordar la comprensió dels textos i potenciar el gust per la lectura» de la mainada. L’objectiu, diu, «és que els infants no tinguin les dificultats lectores que els impedeixen avançar en la seva trajectòria escolar». Els voluntaris, que hauran de ser majors de 18 anys i no cal que tinguin experiència, només s’han de comprometre a fer l’acompanyament mínim d’un dia a la setmana i durant una hora a un sol infant. D’entrada seran alumnes des de 4t a 6è de primària, però Sáez voldria fer-ho extensible a alumnes més petits, de 1r a 3r de primària, amb la idea «d’anar-los inculcant el gust per llegir». El projecte s’anomena M’expliques un conte. Per apuntar-s’hi, cal trucar al telèfon 625 545 224.

Aquest no és l’únic projecte en aquests moments de Taberna Libraria. El 18 de març participarà en una primera fira de llibres de segona mà a Figueres amb tres entitats més de les comarques gironines. A més, continuen fent donacions de llibres a escoles i instituts; omplint prestatgeries col·locades a diferents espais de la ciutat, com La Clerch, l’escola d’adults, la Cate, el bar Lizard, Calababa i l’Espai Jove; fent donacions econòmiques a entitats socials i fixant l’alliberament quinzenal, sempre en dimarts, de llibres de tots els gèneres, al banc de la placeta baixa de la Rambla, davant el Museu de l’Empordà, llibres que la gent pot endur-se lliurement.