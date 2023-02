Els Premis Enderrock d’aquest 2023 han reconegut els 15 anys de vida del festival Sons del Món, dins la categoria de Reconeixements a la Indústria Musical. El director del festival, Xavi Pascual, i el regidor de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Roses, Èric Ibáñez, s’han traslladat aquest matí a Barcelona per recollir el premi. L’acte ha tingut lloc en el marc de la proclamació dels finalistes de l’edició d'enguany dels Premis Enderrock.

Cada any, els Premis Enderrock reconeixen aquells artistes, entitats, empreses, discogràfiques i festivals en els seus respectius aniversaris, tots ells cabdals del país com a part fonamental d'una indústria rica i dinàmica. Enguany, entre els guardonats es troba el Festival Sons del Món, que el passat estiu celebrà el seu 15è any de vida.

Enderrock ha reconegut així la trajectòria del festival, al llarg de la qual la música, la gastronomia i el món del vi s’han entrellaçat en un escenari mil·lenari declarat Bé d’Interés Cultural, la Ciutadella de Roses, i on artistes nacionals com Oques Grasses, Els Catarres, Rita Payés o Els Amics de les Arts, han compartit escenari amb figures internacionals com Ben Harper, Tom Jones, Chucho Valdés o Gloria Gaynor i grups emergents empordanesos.

El rècord històric del públic registrat a la quinzena edició, amb més de 26.000 espectadors, confirma la solidesa d’un festival que destaca per la comunió entre patrimoni, territori i qualitat musical.

Els artistes finalists més nominats als Premis Enderrock són Els Catarres, amb tres categories a millor disc, cançó i directe, i Zoo, amb tres categories a millor artista, videoclip i directe. A més, han obtingut una doble nominació Julieta, La Pegatina, Lildami, Mariona Escoda, Oques Grasses i The Tyets.

S’han anunciat aquest dimecres els candidats finalistes als Premis Enderrock 2023 per votació popular de la 25a edició dels Premis de la Música Catalana. Enguany s’han comptabilitzat 45.240 vots (amb un espectacular 21% d'increment respecte l’edició anterior) en les dues rondes de votació.

Entre els finalistes a millor artista del 2022 per votació popular hi ha Miki Núñez, Oques Grasses i Zoo, i a millor cançó, Diamants, d’Els Catarres, Supermercat, de Lildami i De l'1 al què, de The Tyets. Figa Flawas, Julieta i Mariona Escoda són els finalistes a millor artista revelació.

S’ha obert aquest dimecres la tercera i última ronda de votacions a través del web www.enderrock.cat, que s’allargarà fins al 19 de febrer. El resultat dels guanyadors de les categories de votació popular –juntament amb els premis de la crítica– es donaran a conèixer en una doble celebració el dia 1 de març en un dinar de gala al Mas Marroch a Vilabrareix i el 9 de març a la Nit dels Premis Enderrock a l'Auditori de Girona.

Premis especials

Enderrock ha anunciat quatre premis especials. El grup osonenc Esquirols, Premi Enderrock d’Honor, amb una trajectòria que va del folk a la cançó d’autor compromesa, ocupen un lloc preeminent en la història de la música popular catalana. Fa 50 anys, per Sant Jordi, va publicar-se el primer disc d’Esquirols, Cants al vent (Edigsa, 1973).

La penedesenca Marina Rossell, posseïdora d’una gran veu i d’una humanitat encara més gran, rebrà el 9 de març el Premi Enderrock a la Trajectòria. Per la seva banda, el productor Roger Rodés és el Premi Joan Trayter al millor productor i arranjador musical de l’any. Cofundador de Medusa Studio, juntament amb Manu Guix, ha treballat amb artistes locals i internacionals, com ara Nathy Peluso, Macaco, Shakira, Nil Moliner, Rosalía, Judit Neddermann, Cesk Freixas, Doctor Prats, Gertrudis o La Pegatina, entre molts d’altres.

El Premi Enderrock Estrella 2023 serà per al FC Barcelona, per haver catalanitzat Spotify i la banda sonora de cada partit és música en català. Un pas important per a la llengua perquè simbolitza com, des de la societat civil, s’assoleixen fites de present i futur.

Reconeixements

Enderrock ha lliurat els reconeixements a la indústria musical catalana, a més del Sons del Món, als festivals Porta Ferrada (60 edicions), Ítaca (10 edicions), Jardins de Pedralbes (10 edicions), Strenes (10 edicions), Talent (10 edicions) i al circuit de sales Curtcircuit (10 edicions); als segells Fresh Sound New Talent (30è aniversari) i The Indian Runners (10è aniversari); a l’espai d’arts escèniques Kursaal (15è aniversari des de la reinauguració) i a l’equipament Centre Cultural Albareda (10è aniversari); al Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio (40è aniversari) i al programa de ràdio Catalunya Exprés Magazine (15è aniversari).

Com ja es va anunciar, després de 25 anys de premis Enderrock els organitzadors han decidit fer un rentat de cara a la cerimònia per arribar als nous públics. Per fer-ho, els mítics presentadors de la gala (Fel Faixedas i Carles Xuriguera) passaran el relleu a la nova generació: Andreu Juanola i Alba Riera.