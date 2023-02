El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat, per acord de ple, declarar Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) una barraca de pescadors de la Platja Petita de Portbou i la Sala Nova de Sant Pere Pescador. Aquesta declaració, aprovada per unanimitat, ve deguda a la petició que van fer a l’ens comarcal la Iaeden, en el cas de la barraca de pescadors, i de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, en el cas de la Sala Nova.

La competència de la declaració d’un BCIL, en municipis de menys de cinc mil habitants, és del Consell Comarcal. L’objectiu és protegir i conservar aquests béns per tal que es transmeten a les generacions futures en les millors condicions. En cas de danys a aquests elements protegits, la sanció pot arribar, en el pitjor dels casos, als 900.000€. Els propietaris d’un immoble protegit, siguin de titularitat privada o pública, tenen accés a diverses ajudes de l’administració per tal d’executar obres de manteniment o de restauració.

El conseller comarcal de Cultura, Josep Maria Bernils, explica que «la Sala Nova de Sant Pere Pescador és un edifici que havia estat l’antiga sala de festes del poble, però que portava més de 25 anys en desús. Era un immoble propietat d’un grup de socis vinculats amb món agrari del municipi. Justament es va inaugurar per la festa de Sant Sebastià, a finals de gener de l’any 1933. Per tant, l’edifici assoleix, 90 anys després, aquest nou estatuts de bé protegit, actualment sota la tutela de l’Ajuntament».

Pel que fa a la barraca gran de la Platja Petita de Portbou, Bernils assenyala que «és un exemple més d’arquitectura popular mediterrània, del qual cada cop en queden menys elements en bon estat i que, per tant, és necessari preservar». L’expedient es va iniciar a requeriment de la Iaeden i, en principi, es demanava per a dues barraques més, però per manca de documentació s’ha desestimat la declaració de BCIL de forma inicial, a l’espera de poder-la completar més endavant.

Un cop fets els informes tècnics pertinents i aprovada la declaració per part del Consell Comarcal, immediatament es procedirà a la seva inscripció en el Catàleg de Patrimoni Cultural Català.