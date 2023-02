L’il·lustrador empordanès Dani Torrent ha estat escollit com un dels vint guanyadors dels premis de la Fundación Cuatrogatos, creada a Miami pels escriptors Sergio Andricaín i Antonio Rodríguez a benefici de la cultura i l’educació. El llibre guardonat de Torrent és Viatges en trens de primera classe (Triqueta Verde) que ha estat seleccionat entre més mil dos-cents vint-i-vuit llibres –llibres àlbum, poemaris, contes i novel·les– de dos-cents vint-i-sis segells editorials de vint països diferents i també autoedicions. «Es tracta de llibres altament recomanats pels seus valors literaris i plàstics que mereixen tenir la més alta difusió», apunten des de la Fundació.

Viatges en trens de primera classe es va editar l’any passat en català i castellà. Estructurat com un conte clàssic, el protagonitza Clementina, una jove educada que, davant l’esclat de la guerra i la mort del pare, decideix invertir tots els seus estalvis per viatjar durant un any en trens de primera classe. L’objectiu és socialitzar amb homes distingits per aconseguir un bon matrimoni. Un gir inesperat ho canviarà tot.