El fotoperiodista Emilio Morenatti ha donat aquest dissabte al migdia el tret de sortida a l'XI Setmana dels Rahola. Ho ha fet amb la conversa "Més que mil paraules", on ha deixat clara la importància de la imatge, a l’aula magna de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona. El fotògraf, que entre molts altres reconeixements ha rebut el Premi Pulitzer en la categoria de reportatge gràfic, ha presentat i comentat una selecció de les seves fotos. Tot seguit, ha mantingut una conversa pausada i alhora intensa amb la periodista Sion Biurrun, en la qual ha desgranat algunes anècdotes i ha expressat la seva opinió sobre diversos conflictes internacionals. A més, el públic assistent ha tingut l'oportunitat de plantejar preguntes a Morenatti.

L'XI Setmana dels Rahola continuarà dilluns, 6 de febrer, a les sis de la tarda també a l'aula magna de la Casa de Cultura de Girona, amb la conversa "Des de Rússia amb dolor", protagonitzada pel periodista Manel Alías, que ha estat l'enviat especial a Ucraïna de TV3 i Catalunya Ràdio, i que recentment ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Periodisme per la cobertura que n'ha fet. Alías intentarà posar llum al perquè de la invasió russa en una conversa conduïda per la periodista Marta Costa-Pau.

La Setmana dels Rahola arriba a l'onzena edició amb l'objectiu de donar algunes claus per no perdre'ns en el laberint de l'actualitat. En total, s'han programat cinc converses en profunditat, per ajudar a comprendre una mica més bé alguns dels temes més recurrents als mitjans de comunicació en els darrers mesos. Després de Morenatti i Alías, seguiran Alba Sidera, Eloi Vila i Santiago Niño Becerra, que clourà la porgramació el 18 de febrer.

La Setmana dels Rahola està organitzada per la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, i compta amb la col·laboració de la Biblioteca Pública Carles Rahola, l'Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona.