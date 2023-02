Noms com Carles Tamayo, periodista especialitzat en sectes, Elena Merino, del podcast Elena en el País de los Horrores, Pablo Vergel, i la periodista Tura Soler, qui rebrà el Ceba Negra de Plata i presentarà el seu nou llibre Crims sense càstig, formen part del cartell de la segona edició del Festival de crònica negra Ceba Negra de Figueres que es farà del 2 al 5 de març. La càlida acollida aconseguida l'any passat ha determinat als organitzadors a ampliar els actes programats i escollir l'escenari de la Sala la Cate per dur-los a terme. També es faran propostes a la biblioteca i al local de Taberna Libraria. D'entre les més destacades hi ha l'homenatge a l'escriptor figuerenc Agustí Vehí amb motiu dels deu anys de la seva mort i la gravació d'un podcast elaborat per onze alumnes del grup d'enriquiment de l'INS Ramon Muntaner on desentranyaran els secrets de l'estranya mort d'un brigadier britànic succeïda a l'hotel París de Figueres l'any 1943. Joan Manuel Soldevilla, un dels tutors que ha coordinat al grup, assegura "que han fet una recerca intensa i han parlat amb experts i coneixedors" del tema.

El Festival, que és d'accés gratuït, tindrà altres convidats com Yago García presentant el seu llibre Qui va matar a l'Helena Jubany, i Marta Cañigueral que parlarà d'autoedició. També es projectarà el documental Dos crímenes por semana: Períodico El Caso, s'amplien les col·laboracions amb entitats com ara Comerç Figueres i alumnes de 4r d'ESO de l'INS Muntaner exposaran retrats de criminals i assassins al vestíbul de La Cate. "Esperem igualar l'èxit de l'any passat quan la gent sortia de les xerrades i s'acabava abraçant", han comentat els organitzadors durant la presentació, aquest matí, del festival, al cementiri de Figueres. Un "escenari ideal", segons ha estimat l'alcaldessa Agnès Lladó, i per on Tura Soler i l'exforense Narcís Bardalet proposaran un recorregut el darrer dia del Festival.