Atenea, l'agrupació de cultura del Casino Menestral de Figueres, ha tancat, aquest dimecres, un llarg cicle d'activitats amb un acte molt emotiu que ha tingut com a colofó l'anunci del comiat de qui n'ha estat la presidenta durant les dues darreres dècades, la filòloga Anna Maria Velaz Sicart (Figueres, 1948). Fora del seu dia habitual d'activitat cultural, el divendres, la sala Ernest Lluch de la seu provisional del Casino, als antics jutjats, ha estat l'escenari d'una cita especial que ha comptat amb un ple total de públic. La trobada ha servit per a presentar el llibre-catàleg amb el llistat dels 1.120 actes que Atena ha celebrat des de l'any de la seva represa, el 1983, fins ara. L'agrupació va néixer el 1928 i va ser un important referent de la vida cultural figuerenca en temps de la República fins que la Guerra Civil va aturar la seva activitat.

Maria Àngels Vila, membre de la junta d'Atenea, i Alfons Martínez Puig, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Figueres, han acompanyat Anna Maria Velaz en "un moment molt especial", que ha provocat un llarg aplaudiment del públic quan aquesta ha anunciat que donava per acabada la seva etapa com a presidenta. I ho ha fet amb l'elegant ironia de qui sap que les seves paraules seran ben interpretades: "Quan vam haver de marxar de la casa gran del Casino Menestral a causa de les obres que començaven, vaig dir que hi tornaria amb bastó...". Una premoció que ella mateixa lamenta que es pugui arribar a complir davant l'etern retard de la rehabilitació de l'edifici del carrer Ample, seu de la històrica entitat fundada el 1856.

"Un referent cultural"

Per Alfons Martínez Puig, Anna Maria Velaz ha estat "un referent cultural" de la ciutat. Una Figueres que aquest 2022 va reconèixer els mèrits assolits lliurant-li la Fulla de Figuera de Plata.

El llibre dels 1.120 actes inclou diversos articles escrits per Sam Abrams, Jordi Pla, Enric Pujol, Antoni Puigvert i Josep Valls. En el pròleg, es detalla el contingut d'un llarg llistat d'activitats amb els seus protagonistes i amb els dibuixos que, en la primera etapa, va crear Jordi Ametlla. El nomenclàtor de les persones que han estat protagonistes de les conferències i debats organitzats per Atena és un compendi que va més enllà de la vida cultural, científica i política de Figueres i l'Empordà, ja que l'entitat ha acollit personatges d'abast nacional i internacional.

Velaz s'ha acomiadat mostrant el seu agraïment al Casino, actualment presidit per Violeta Llueca, als companys d'Atenea, als mitjans de comunicació que fan costat a les seves activitats i a les administracions que aporten els seus ajuts, com l'Ajuntament de Figueres. Un gest que ha fet extensiu a tots els protagonistes dels actes celebrats i que també ha tingut un record per als membres d'Atena desapareguts, fent especial menció a Howard Croll, un actiu col·laborador d'Atena que va morir durant la pandèmia. Entre el públic també hi han estat presents membres de la junta del Casino, l'expresidenta Marta Subirós, els regidors Jordi Masquef, Xavier Amiel i Josep Maria Benils, l'exalcalde Joan Armangué, a més de diversos representants d'altres entitats, com Anna Maria Puig, presidenta de l'Institut d'Estudis Empordanesos.