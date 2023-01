Els actors Jaume Fàbregas i Jordi Ferragut, integrants del Grup de Teatre de Sant Hilari i Teatre Centre d’Arbúcies protagonitzen Enigmàtic, una comèdia policíaca dirigida per Marta Fàbregas que vol ser una paròdia de les obres de misteri. La peça es representa aquest diumenge a les 6 de la tarda a La Cate de Figueres.

A Enigmàtic, l’espectador trobarà davant seu un assassinat en estranyes circumstàncies i els dos personatges que li donen vida són aquells que mai falten en una obra de suspens: el detectiu i el majordom. Un investiga l’altre i aquest sospita del primer. Els dos personatges tenen per objectiu atrapar el públic en una trama sorprenent, sovint absurda, molt irònica i, sobretot, divertida, que s’allarga durant una hora.

El Grup de Teatre de Sant Hilari va néixer el 1980 d’una representació d’Els pastorets, recollint la tradició teatral centenària del poble. Integrat per gent apassionada del teatre en totes les seves variants, amb ganes de compartir-ho i d’emprendre nous reptes, els darrers anys la companyia ha col·laborat estretament amb el grup de teatre Centre d’Arbúcies i els darrers espectacles, com Enigmàtic, són fruit d’aquesta col·laboració. Val a dir que amb alguns d’aquests muntatges, com El crèdit (2018) i Idiota (2019), també han participat en el Fitag.