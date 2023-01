Al llarg de cinc segles, del XII al XVI, Girona va esdevenir el centre productor i exportador de pedra per arquitectura i escultura més important de l’antiga Corona d’Aragó. Brau Edicions acaba de publicar ara La pedra de Girona. L’esplendor del marbre blau, dels doctors en Història i en Història de l’art, respectivament, Jordi Sagrera i Miquel Àngel Fumanal, un llibre que aporta una visió de conjunt sobre el tema.

La pedra de Girona és la calcària nummulítica ametllada, més coneguda com marbre blau per la seva tonalitat. Amb aquest material, l’ús del qual es va expandir arreu del Principat al llarg del segle XIII i per tot el sud d’Europa al XIV, es va utilitzar per construir edificis tan emblemàtics com els claustres de Pedralbes, el palau de la Generalitat a Barcelona), el claustre de Sant Joan de les Abadesses i la galeria superior del de Ripoll, el pati del Palau Episcopal de Tortosa o les finestres del Palau de la Generalitat Valenciana, entre d’altres. El llibre ha estat possible gràcies als amplis coneixements dels autors. Jordi Sagrera ha dirigit nombroses intervencions arqueològiques i és il·lustrador especialitzat en temes històrics i arqueològics, mentre que Miquel Àngel Fumanal va dedicar la seva tesi a La pedra de Girona, 1300-1350. L’esclat de l’escultura arquitectònica i cultural. La seva línia d’investigació principal és l’art medieval.