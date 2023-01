El filòsof jueu Walter Benjamin va morir a Portbou el 26 de setembre de 1940 fugint de la Gestapo i després de comunicar-li que seria deportat a França a un camp de concentració. El 2002 l’arquitecte Norman Foster visitava el municipi disposat a convertir l’antic Ajuntament en un edifici per dedicar l’obra i vida del filòsof. Va quedar descartat per l’elevat cost. Vint anys després s’aconsegueix començar uns treballs que han de permetre concretar i convertir una part de l’edifici en una biblioteca. El govern municipal ha adjudicat aquest mes el projecte de l’obra de rehabilitació per a biblioteca Walter Benjamin a la Nau Sud de l’antic Ajuntament i escoles municipals de Portbou.

La Generalitat invertirà un milió d’euros l’any vinent a la casa Benjamin de Portbou L’edifici modernista de més de mil metres quadrats va ser construït entre 1910 i 1913 i va quedar abandonat als anys setanta. S’hi han fet algunes obres amb l’objectiu de convertir-lo en el centre dedicat al filòsof però fins ara no havia prosperat. El 2002 va visitar Portbou i el 2003 va presentar l’ambiciós avantprojecte que va acabar descartat per l’elevat cost que hagués comportat. El 2008 es va anunciar que l’ajuntament descartava definitivament la proposta i es treballava en un nou projecte. L’edifici no es dedicaria només a la figura del filòsof, sinó que tindria una biblioteca i un alberg. Finalment serà aquest 2023 quan es començarà a visibilitzar l’espai dedicat al filòsof amb la rehabilitació de la Nau Sud. Els trballs s’han adjudicat per un import de 58.031 euros. El projecte es va presentar a la Fira del Llibre de Franckfurt, a la Fundació Lluís Coromina de Barcelona i a Portbou. A Alemanya ho va fer de la mà del Ministeri de Cultura. Es visualitzava el projecte impulsat ara per la Fundació Angelus Novus i l’Ajuntament. La mostra posava en relleu tota la tasca que s’ha desenvolupat durant dècades per difondre la figura del pensador per arribar fins a l’avantprojecte encarregat als arquitectes Joan Falgueras i Jordi Pigem per transformar l’antic ajuntament en la futura Casa Walter Benjamin. El projecte té un cost de dos milions d’euros, però es comença per una primera fase. La nau que es rehabilitarà havia acollit a principis dels anys XX una meitat de les escoles públiques. Ara es reconvertirà aquest espai en la biblioteca amb el fons de la Fundació Angelus Novis amb el nom de Biblioteca Walter Benjamin a l’edifici modernista que acabarà sent la Casa Walter Benjamin amb espai expositiu, biblioteca i centre d’estudis L’alcalde va posar de manifest que «fa molts anys que anem darrere d’aquest gran projecte i per fi posarem la primera pedra del que serà l’espai dedicat a la memòria de Walter Benjamin».