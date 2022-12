Fa vint anys, l’amor va dur a Liliane Thomassin a viure a Llançà on aviat va sentir-se com a casa. «Soc llançanenca», afirma contundent. Aviat va descobrir que aquest era un poble d’aquarel·listes: «Va ser un cop d’amor fatal». Passejar-se pel Museu de l’Aquarel·la va suposar-li tal xoc que va decidir aprendre la tècnica de l’aquarel·la a l’escola Martínez Lozano de la mà de la pintora Gemma Romero Goday a qui agraeix vivament la dedicació, just ara que acaba de rebre el premi Pinzell d’Or atorgat per l’Agrupació d’Aquarel·listes de Girona.

Liliane Thomassin era mestra de biologia i mai, abans d’instal·lar-se a Llançà, havia pintat aquarel·la. «Sempre pensava que pintaria quan em jubilés, quan tingués temps i ara és la meva principal activitat», explica. Allò que la va seduir de l’aquarel·la van ser «les transparències, la força que conté una tècnica molt difícil, el diàleg constant entre el paper, l’aigua i tu». «El paper i l’aigua fan el que vol i tu, el que pots», revela tot afegint que allò que l’emociona és la màgia que conté, «la sorpresa» que amaga. La retina de Thomassin s’ha deixat seduir, al llarg d’aquests anys, pel paisatge, el mar, les embarcacions i, sobretot, com a bona bussejadora que és, pel fons marí i tota la vida que conté. Sovint l’artista s’allunya de la figuració i s’atansa a l’abstracció, pas que li permet allunyar-se de la realitat. Rebre ara el Pinzell d’Or, en un acte que va ser «molt emocionant», la fa sentir feliç: «És un reconeixement, del que puc fer i també una evidència de la importància i qualitat que va tenir l’escola d’art on vaig aprendre, aquí a Llançà, i que ara, malauradament, està tancada des de fa anys». Thomassin ha exposat en diverses ocasions al Museu de l’Aquarel·la de Llançà –ho farà novament el 2024–i actualment exhibeix obra al restaurant La Tartana de Vilafant. A banda de Liliane Thomassin, l’Agrupació d’Aquarel·listes també va premiar Montserrat Carreras amb el premi Museu de l’Aquarel·la de Llançà; Melquiades Barral amb el premi Diputació de Girona; Dolors Bolaños amb el premi Salvador Castellà i va entregar mencions d’honor a M. Teresa Giménez, Gemma Romero Goday, Palmira Bea, Manel Sánchez, Maria Navarro i Alfons Jiménez.