Responsables i amics del Biblionauta, constituïts en associació cultural des de fa dos anys, es van donar cita dissabte passat a l’Espai Acting de Figueres. Celebraven la primera dècada d’existència. Deu anys en què aquesta plataforma de divulgació de la literatura de ciència-ficció i fantasia en llengua catalana s’ha consolidat mentre navegava del paper al món virtual. Tot i que ara la majoria de projectes són virtuals, quelcom que facilita la gratuïtat i l’accés, no renuncien a editar. Prova són el darrer Freakcions 8, un recull de narracions estranyes, com les han volgut batejar, i el volum Il seme umano/Dos mons que conté un relat inèdit de la matemàtica i escriptora catalana, especialitzada en intel·ligència artificial i robòtica, Carme Torras, i un de l’autor italià Francesco Verso.

Que el Biblionauta ha aconseguit fer-se un lloc queda palès només observant els noms dels autors que s’han sumat a l’antologia Freakcions 8 il·lustrada per Toni Benages: Roser Cabré-Verdiell –qui acaba de publicar l’exitosa Aioua amb Males Herbes–, Isabel del Río, Ken Liu (traduït per Edgar Cotes), Guillem López –millor autor europeu de ciència-ficció el 2016 i que aquí s’estrena en català, Marc Pastor, Elisabet Riera, Oriol Roca, Carme Torras i Francesco Verso (traduït per Eudald Martínez Gavagnin). «Veient els continguts, a mi m’omple d’orgull», admet Daniel Genís, impulsor i ànima del Biblionauta. També amb la publicació d’Il seme umano. La gestació del volum, com a mínim, ha estat curiosa, ja que parteix d’un relat de Carme Torras, La llavor humana, que ha estat traduït a l’italià i un de Francesco Verso traduït al català, de la mà d’Eudald Martínez Gavagnin. «És un volum reversible que ens ajuda a connectar ciència-ficció en altres llengües europees, que no són l’anglès», comenta Genís. Les il·lustracions són del creador Ricard Efa. Ambdós llibres es poden trobar a la llibreria Bookman de Figueres.

Nous reptes, noves sinergies

Daniel Genís avança que l’any vinent hi haurà canvis substancials, passes endavant que esdevindran reptes i llaços amb nous agents culturals. És el cas d’un club de lectura que es vol promoure la biblioteca de Montcada i Reixach des del Biblionauta, a banda d’un podcast fantàstic amb diverses seccions on participaran integrants del Biblionauta, però també especialistes externs. «Ens agradaria incloure la literatura juvenil de caire fantàstic i el món del còmic que sempre que hem pogut li hem prestat atenció, ara, però, amb un altre llenguatge», explica Genís. El cert és que el món del fantàstic en català viu un moment de gràcia, cosa que coincideix, segons ell, amb l’aparició de l’editorial Mai Més, especialitzada en llibres i còmics freaks, narratives compromeses i autores fantàstiques. «I el boom continua», admet, tot recordant l’aparició recent de l’editorial Spècula, dirigida per Jordi Casals, també integrant del Biblionauta.